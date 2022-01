Helen Lindes brilla como Kylie Minogue en 'Tu cara me suena 9'

Helen Lindes, que ha sido invitada en la séptima gala de Tu cara me suena, ha brillado con su actuación como Kylie Minogue. La modelo, que ha estado dando pistas en las redes sociales sobre qué cantante le había tocado imitar, ha sorprendido a todos los espectadores cantando y entonando la canción In your eyes caracterizada totalmente como la cantante. "La experiencia ha sido espectacular. Ha sido todo un reto para mí porque no he cantado nunca, ni siquiera bajo la ducha. Es un sueño hecho realidad haberme puesto en la piel de una de las artistas que más admiro", ha relatado la Miss España, añadiendo que para ella ha sido todo muy imponente porque el plató es nuevo y lo han hecho mucho más grande que el que había anteriormente. Además, la también influencer ha explicado que se ha animado a participar este año porque no se sabe lo que puede pasar en los venideros: "Para mí este 2021 está siendo el año del sí, de lo voy a dar todo y aprovechar todas las oportunidades", ha continuado diciendo.

VER GALERÍA

El bonito fin de semana de Helen Lindes y Rudy Fernández con Alan como orgulloso primo mayor y un 'regalazo prenavideño'

Tras cantar a la perfección y hacer los pasos de baile al mismo ritmo que la actuación de Kylie, Helen ha tenido unas valoraciones buenísimas y le han invitado a ser concursante oficial de las próximas ediciones. "Ha sido un reto como he dicho antes. Sí, le estoy haciendo la pelota al programa", ha dicho entre risas la modelo, que es una posible candidata a participar el año que viene. "Estoy fascinado, muy muy bien", ha relatado Carlos Latre. Además, la mujer de Rudy Fernández ha reconocido que si se lo hubieran propuesto otro año sería posible que hubiera dicho que no, pero este ha preferido ir "a por todas".

Helen ha querido agradecer también a todo el equipo de Tu cara me suena porque son todos unos grandes profesionales. "He podido conocer a todos los concursantes y son todos encantadores. Me he sentido como uno más de la familia", ha expresado muy contenta. En sus redes sociales la modelo también ha enseñado a sus miles de seguidores cómo son los entresijos del programa y ha mostrado su llegada al plató, donde después ha triunfado como una estrella. "Estoy nerviosa. Esto es real", ha comentado en su perfil. Pero no solo eso, también ha probado antes el clonador y ha confesado que le daba miedo subirse.

VER GALERÍA

¿Resultados profesionales sin pasar por la peluquería? Helen Lindes sabe cómo conseguirlo

La modelo, que ha cambiado de look, acaba de cumplir 40 años y está en uno de sus mejores momentos personales. Este 2021 está dejando un sinfín de momentos únicos a su familia, los Fernández-Lindes, ya que empezó a construirse hace justo una década. Además, hace unas semanas que visitaron Barcelona para pasar unos días juntos con sus allegados. Aunque todavía quedaba para la llegada de las fiestas, Rudy quiso sorprender a sus seres queridos con un "regalazo prenavideño" con el que han quedado encantados. El jugador de baloncesto reunió a sus seres queridos en ABaC, el restaurante de Jordi Cruz, donde experimentaron una "maravillosa experiencia culinaria" que mezcla tradición y vanguardia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.