El bonito fin de semana de Helen Lindes y Rudy Fernández con Alan como orgulloso primo mayor y un 'regalazo prenavideño'

Son muchos los compromisos profesionales de Helen Lindes y Rudy Fernández, pero la pareja ha hecho una pausa en sus apretadas agendas para pasar un fin de semana inolvidable en el que han aunado familia, reencuentros y un plan gastronómico con tres estrellas Michelin. La modelo y el jugador de baloncesto, acompañados de Alan y Aura, han puesto rumbo a Barcelona, donde se han unido a Marta Fernández, la hermana del deportista, y la hija de esta, Alba. Aprovechando las agradables temperaturas y el radiante sol que lucía, todos juntos han caminado por el paseo marítimo de Badalona, sintiendo de cerca la agradable brisa, y también han hecho alguna parada para que los pequeños de la casa jugaran con la arena o en una telaraña gigante.

Uno de los momentos más bonitos ha sido cuando Alan ha decidido ejercer de primo mayor y llevar él solo el carrito de la pequeña de la familia, que llegó al mundo el pasado mes de febrero. Tal y como Helen y Rudy contaban en las páginas de ¡HOLA!, su primogénito, que el próximo 22 de diciembre cumplirá cinco años, siempre ha sido muy dulce con su hermana, tratándola con el mismo cariño y delicadeza con el que ahora cuida de Alba. También ha estado paseando de la mano con su padre y con su tía, demostrando lo cariñoso que es, como nos avanzó orgullosa su madre. La modelo define a su niño como "muy sociable, divertido, siempre quiere hacer reír a los demás, pero también tiene una gran empatía y se preocupa por todos".

Aunque todavía queda casi un mes para la llegada de las fiestas, Rudy ha querido sorprender a sus seres queridos con un "regalazo prenavideño" con el que han quedado encantados. El jugador de baloncesto ha reunido a sus seres queridos en ABaC, el restaurante de Jordi Cruz, donde han experimentado una "maravillosa experiencia culinaria" que mezcla tradición y vanguardia. Helen, que fue elegida Miss España en el año 2000 y segunda dama de honor de Miss Universo, ha compartido alguna pincelada de los platos que degustaron, entre los que se incluyen propuestas como ostra escabechada en kombucha de manzana y setas conservadas o texturas de yogur, crujiente de galletas y helado de violetas bajo una escarcha de flores frescas y disecadas.

Este 2021 está dejando un sinfín de momentos únicos a la familia Fernández Lindes ya que empezó a construirse hace justo una década. El deportista quedó prendado de la modelo cuando la vio en una revista y gracias a un amigo en común se puso en contacto con ella para ofrecerle colaborar juntos en una causa benéfica. En esa conversación ya hubo mucho feeling, aunque no fue hasta meses más tarde cuando coincidieron para ya no separarse. Cuatro años más tarde, y tras una romántica pedida en un restaurante en el que estaban solo ellos y sonaba de fondo su canción preferida, se dieron el "sí, quiero" en la Fortaleza de Albercutx, en Mallorca.

Profesionalmente, este año también ha sido muy positivo para la pareja. Como miembro de la Selección Española de baloncesto, el deportista ha participado en los Juegos Olímpicos de Tokio, y con el Real Madrid, club del que forma parte desde hace diez años, ha completado su brillante palmarés la Supercopa Endesa. Por su parte, Helen ha impresionado con su gran talento como artista. "Me gusta mucho cantar, me relaja y me hace sentir bien. Lo encuentro en cierta forma terapéutico", explicaba la modelo, reconociendo que siempre había querido asistir a clases como las que asiste ahora, teniendo como guía a Enrique Sequero, quien trabaja en el tributo a Queen We love rock.

