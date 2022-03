Primero Susanna Griso y ahora Helen Lindes: el fenómeno del traje lila continúa

Basta echar un vistazo a las pasarelas o a los catálogos de las firmas para descubrir que el lila es, junto al verde intenso que ha popularizado Bottega Veneta, el color del año. Ya en primavera conquistó a las expertas en moda, pero estilistas y celebrities demuestran que sigue teniendo un gran éxito, así como que también es perfectamente apto para la temporada de frío. Ahora ha sido Helen Lindes quien ha sucumbido a él mediante uno de los looks más buscados tanto para citas de día como en actos de noche: el traje de chaqueta. La modelo ha asistido a un evento en Madrid en el que, además de simpatía, ha derrochado estilazo con su conjunto firmado por Boss.

Todo al morado

La modelo, que planea su nueva aventura laboral en televisión, asistió a la presentación de Care For You, el robot de planchado de Rowenta que promete ser una auténtica revolución en el mercado, donde ejerció como presentadora junto a Eva Hache y los diseñadores Miguel Becer (Mané Mané) y Domingo Lázaro (Dominnico). Para esta ocasión, eligió un dos piezas lila conformado por una americana clásica y unos pantalones acampanados de tiro alto que alargaban visualmente las piernas. Completó con una camiseta blanca entallada y unos botines de ante estilo calcetín también lilas pero de un tono más claro firmadas por Luis Onofre. Para cederle todo el protagonismo al traje, prescindió de grandes accesorios, luciendo joyitas minimalistas y un look de belleza muy natural con el pelo suelto y un maquillaje sutil con efecto buena cara.

Susanna Griso y su colorterapia

La elección de Helen nos recuerda inevitablemente al look que llevó Susanna Griso a principios de octubre, apenas unas horas después de que ¡HOLA! publicara sus primeras imágenes junto a Joaquín Güell. Tanto el corte como el color del conjunto son muy similares, aunque la presentadora cambió el top blanco por uno gris y remató con unos zapatos de piel en tono camel. Además, quiso aportar la nota de color recurriendo a una de las combinaciones cromáticas más arriesgadas (y preferidas por las royals británicas) al sumarle un bolso rojo.

La versión de doña Letizia

Hace dos meses, en un acto digital con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Reina actualizó su colección de trajes sastre con un nuevo conjunto español en un favorecedor tono lila azulado. Concretamente, eligió un diseño de BLEIS MADRID confeccionado en crepé y compuesto por una blazer clásica de un solo botón y bolsillos laterales de solapa que coordinaba con unos pantalones rectos de tiro alto, doble pinza y corte cropped. Ella recurrió a su combinación preferida al sumarle un top lencero crudo a juego con los zapatos, unos salones de puntera afilada y tacón fino. Al igual que Helen y Susanna, dejó su melena suelta para aportar mayor naturalidad.