Susanna Griso y la Reina vuelven a conectar sus estilos justo dos años después

Tras la publicación este miércoles en ¡HOLA! de las primeras imágenes de Susanna Griso y Joaquín Güell tras varios meses rumoreándose un acercamiento entre ambos, la periodista se encontró en plena calle madrileña con varios compañeros que quisieron saber qué tipo de relajación les unía. La discreción de la conductora de Espejo Público, además de su buen humor, dominó esta conversación entre colegas. Sin embargo, detalles amorosos o de amistad a un lado, este momento nos sirvió para ver cómo la barcelonesa sigue las últimas tendencias a través de un look que, curiosamente, vuelve a conectar su imagen con la de doña Letizia justo dos años después de que ambos estilos se unieran a través de un complemento muy significativo.

El traje pastel que une sus armarios

La compra de tendencia que conecta los estilos de Susanna Griso y la Reina es un traje sastre en tono pastel, concretamente, en la gama de los lilas. El de la periodista en una tonalidad que vira hacía los rosas está compuesto por una chaqueta con doble botonadura en dorado y bolsillos laterales de solapa; y pantalón ancho. Lo combina con unos zapatos en tono cámel y un gran bolso rojo con el que crea un contraste cromático muy atrevido en sintonía con el color block con el que arriesgó y ganó Diana de Gales.

Su nuevo traje con sello español

El pasado 22 de septiembre en un acto digital con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD) y coincidiendo con el 50º aniversario de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, doña Letizia actualizó su colección de trajes sastre con un diseño español en tono lila. En concreto, fichó un diseño en crepé de BLEIS MADARID, compuesto por blazer clásica de un solo botón y bolsillos laterales de solapa que se coordina con unos pantalones rectos de tiro alto, doble pinza y corte cropped. Para combinarlo y como hizo ayer Susanna, optó por un top con escote en pico, en su caso, un diseño lencero. Y como calzado, se decantó por unos salones en crudo, puntera afilada y tacón fino.

Un insólito accesorio para citas de gran relevancia

Hace justo dos años, en octubre de 2019 (y concretamente el día 12 para ser más exactos), los estilos de Susanna Griso y doña Letizia conectaron. Y es que durante las audiencias con motivo de la Fiesta Nacional, la periodista incorporó en su look un par de largos guantes que casi llegaban hasta el codo. A través de este accesorio que no pasó desapercibido, parecía hacernos saber que rendía homenaje a los gustos en moda de la Reina para ocasiones muy puntuales y de gran relevancia donde también ha lucido este complemento. Por ejemplo, no faltaron en su look para acudir a la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo.