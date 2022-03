Susanna Griso homenajea a doña Letizia con su accesorio más insólito en el encuentro en Palacio

Como manda la tradición del 12 de octubre, al desfile militar que tiene lugar en el Paseo de la Castellana -con motivo de la Fiesta Nacional-, le ha seguido una recepción en el Palacio Real de Madrid, donde los Reyes se han reunido con algunas de las personalidades del país. Ana Rosa Quintana o Susanna Griso son algunas de las periodistas que no han faltado al encuentro. Además, la presentadora de televisión apostó por un look muy particular que se distinguía de las elecciones estilísticas del resto de las invitadas, ya que incluyó en su combinación un accesorio que escondía un guiño a doña Letizia. En su conjunto bicolor en blanco y negro, unos largos guantes blancos que le llegaban casi hasta el codo, se convirtieron en el centro de atención, el mismo complemento que la Reina de España ha llevado en ocasiones muy puntuales y de gran relevancia.

Por mucho que el acto tuviera lugar en Palacio, al tratarse de un evento de mañana, el dresscode no era tan estricto, por lo que las invitadas pudieron llevar todo tipo de largos, colores y hasta peinados, características que cambian cuando el horario es de tarde. De hecho, Susanna convirtió un conjunto de dos piezas, formado por top y falda midi, en una mezcla que hacía la competencia a cualquier vestido. Al ser ambas prendas en colores lisos y opuestos, era inevitable que los protagonistas de todas las miradas fueran los guantes, que añadió a modo de complemento para sumarle puntos de elegancia al estilismo minimalista.

Al incluir los guantes en su look, la periodista podría estar haciéndole saber a la Reina que le da la mayor de las importancias a su visita, ya que doña Letizia ha lucido los accesorios en momentos de máxima solemnidad, como su encuentro de hace dos años con la reina de Inglaterra en el Palacio de Buckingham, o en su viaje a Bélgica en 2017 -cuando acudió al recibimiento en el Palacio Real de Bruselas-. Remontándonos en el tiempo, incluso en la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo apostó por lo complementos, cuando escogió unos guantes en color pastel a juego con su vestido.

Además, la Susanna hizo exactamente lo mismo que doña Letizia a la hora de lucir los guantes, ya que se dejó puesto, durante el encuentro, solo uno de ellos, el del brazo izquierdo. Ya que la mano derecha es la que se emplea habitualmente para saludar, el protocolo manda que en los recibimientos quede al descubierto. Esto fue algo de lo que tomó buena nota la presentadora, demostrando que tenía bien presente la estrategia de la Reina a la hora de lucir el complemento y respetar las normas de estilo.