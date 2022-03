¿A quiénes imitarán los finalistas de 'Tu cara me suena 9'?

Tu cara me suena 9 elegirá este viernes a su ganador o ganadora a través del voto del público. Nia, Eva Soriano, Agoney, María Peláe y Rasel son los finalistas que lucharán por la primera plaza con las canciones que ellos mismos han escogido para interpretar en riguroso directo. Sus cinco actuaciones harán que todos los espectadores de esta exitosa edición lo tengan muy difícil para escoger al triunfador de la temporada, motivo que, como el propio presentador, Manel Fuentes, ha dicho en rueda de prensa, hará que "el resultado pueda sorprender". Así, la que fuera vencedora de Operación Triunfo se convertirá en Whitney Houston, la cantante malagueña se pondrá en la piel de Lola Flores; el intérprete de ¿Quién pide al cielo por ti? optará por Dimash Kudaibergen, el que fuera concursante de Supervivientes será Elvis Presley y la humorista se decantará por Shakira.

Nia está muy ilusionada con Whitney Houston porque "es una de las más grandes" y además ha confesado que fue la segunda canción que cantó con 9 o 10 años. En cuanto a María Pelae, la cantante se ha decidido por Lola Flores por un motivo más personal y emotivo: "Por justicia con mi abuela que fue la que me enseñó el amor a por ella". Para Agoney, que ha relatado que ha querido ponerse un reto en la final, su imitación dde Dimash Kudaibergen le supone todo un cambio en su registro porque va a tener que hacer "una voz extraordinaria, estratosférica" y realizando cosas que según él jamás podrá hacer en su vida diaria. Además, Rasel ha explicado que para su actuación como Elvis Presley ha querido salir de su zona de confort y le va a poner todo su corazón y respeto. Eva Soriano, por su parte ha relatado bromeando que su decisión de elegir a Shakira "está siendo complicada" porque tiene que hacer "una cosa que se llama disociar la cadera".

Todos ellos están encantados con haber llegado hasta la final del concurso de Antena 3, pero solo uno conseguirá convencer al público y suceder a Jorge González, el extriunfito que conquistó a todo el público en la octava edición del programa. Hasta este punto todos quieren ganar, pero Nía ha asegurado que ella ya se siente como vencedora porque con su alegría y desparpajo pudo hacer la imitación de King África que tanto había querido siempre. "Soy una persona con miedo escénico y salir al escenario sin conocerte porque interpretas a otra persona te da terror. Lo hemos ido superando todos y ha sido precioso", ha reconocido Agoney, que ha expresado que él se lo ha pasado muy bien durante la experiencia y que si el público lo siente estará encantado de vencer.

Rasel, que ha contado que esta experiencia es insuperable y que se aprende muchísimo cuando tienes que hacer un personaje que canta en un idioma que no dominas, ha asegurado que aunque se vende muy mal ha disfrutado mucho del concurso y que en su caso el premio ha sido poder participar en la edición. "Estoy muy contenta con mi paso por el programa y me encantaría ganar porque creo que tiene que ganar la comedia. Hay cantantes maravillosos pero molaría que ganasen los 'jajas'. Si no gano, podemos hacer ediciones hasta que triunfe", ha relatado Eva Soriano. Por último, María Peláe tiene claro que esta aventura le ha enseñado muchísimo a nivel personal y a nivel profesional y que va a echar mucho de menos a todos sus compañeros. "Si me queréis, votadme", ha dicho la cantante haciendo referencia a una de las frases más conocidas de Lola Flores.

