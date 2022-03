Las emocionantes palabras de Lolita a María Peláe tras su aplaudida actuación como Lola Flores

María Peláe ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la final de la novena edición de Tu cara me suena, la cual ha tenido como ganador al cantante canario Agoney con su imitación de Dimash con su tema S.O.S. d’un terrien détresse. La malagueña ha querido dejar para la última gala un tema de Lola Flores, ¡Hey!, que ha emocionado a la msimísima Lolita. Aunque desde el principio del concurso, la artista se ha ido ganando la confianza del público y del jurado habitual con su desparpajo y su arte en cada interpretación semana tras semana.

Gracias al ¡Hey! de 'La Faraona' -un tema que cantó y disfrutó en Chile-, María Peláe ha conquistado los corazones de la audiencia, pero sobre todo de uno en particular, el de Lolita Flores. La presión no pudo con la cantante, a pesar de tener en frente a una de las hijas de la gran Lola Flores. Tras la emocionante e impecable actuación, la artista le quiso dedicar unas emotivas palabras: "No te había oído nunca, no sabía que clase de artista eres. Te vi en el documental de mi madre hablando con muchísimo cariño y cuando supe que venías a Tu cara me suena me interesé más por ti", señalaba emocionada Lolita, muy atenta a lo que había presenciado. "Desde el primer momento en que te vi supe que eras una artista muy grande, que para mí, serías la ganadora de este programa tranquilamente", añadía, aún sin saber que sería Agoney el que ganaría la novena edición del concurso.

Pero las palabras más impactantes y emocionantes llegaron después, cuando Lolita se sinceraba diciendo lo siguiente: "Agoney, Nia, Eva, Rasel... son gente que son más jóvenes, que ya tienen una carrera más o menos hecha y que la gente los conoce. Yo sé que es muy difícil estar por los bares de Málaga cantando a las tantas de la mañana con una guitarra, muchas veces sin que te echen cuenta, cantando para nadie y sin que la gente vuelva la cara para mirarte ni preguntar quien eres. Después del 'Hey!' que has hecho hoy tienes todos, absolutamente todos mis respetos, y te lo digo de mi parte y de la que está arriba también", confesaba la hija de 'La Faraona', haciendo que el mensaje calase en lo más profundo de María Peláe, la cual no pudo evitar emocionarse y abrazar a la cantante.

María Peláe acabó en tercer lugar con el 21% de apoyo por parte de la audiencia, por detrás del ganador Agoney (56% de votos) y Nia Correia (26%). La artista y compositora ha ido deslumbrando gala tras gala. Es más, en la última antes de la final, Àngel Llàcer ya le confesó que había sido su “alumna predilecta” al ser la concursante a la que mayor puntuación le había obsequiado durante el concurso, algo que no había ocurrido en ediciones anteriores. María Peláe no ha perdido en ninguna de sus imitaciones y, con sus diversas actuaciones como la de Nathy Peluso, Miley Cyrus, Camilo, Pastora Soler, Vanesa Martín, Emily Stefan o Rocío Jurado, ha convencido al jurado siempre.

