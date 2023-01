Descubre por qué la actuación de Eva Soriano y Ana Morgade en 'Tu cara me suena' se ha convertido en 'Trending Topic' Las dos cómicas dejaron atónitos a la audiencia y al jurado al interpretar 'Las 12', de Ana Mena y Belinda

Cuando algo gusta, es evidente que se habla de ello, incluso se puede llegar a volver viral, o lo que es lo mismo, "dicho de un mensaje o un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de internet", tal y como señala la RAE de esta palabra. Puese esto es lo que ha pasado con una de las actuaciones de este viernes 6 de enero en el especial de Tu cara me suena, que además se ha llevado el regalo de Reyes de la audiencia con un dato arrasador, por encima del Mediafest. Y, ¿quiénes han sido las protagonistas de la espectacular puesta en escena y de las que todo el mundo habla? Ana Morgade y Eva Soriano, las invitadas de lujo que han interpretado Las 12, de Belinda y Ana Mena.

Las cómicas han puesto patas arriba el plató del programa español de caracterizaciones. Tanto Ana Morgade como Eva Soriano han saltado al escenario bajo la apariencia de las cantantes Belinda y Ana Mena, respectivamente. Las dos salían del clonador vestidas con una bata cada una para sentarse a ver la televisión, en el saloncito que les habían preparado de atrezzo. Sin embargo, al primer estribillo, las protagonistas se la quitaban y la lanzaban a los lados, quedándose con un atuendo de lo más sexy -para luchar contra los zombis-, y ganándose así el aplauso del público. Ana y Eva se han divertido al máximo y han hecho que el público disfrutase a la vez. Ambas han hecho una espectacular imitación de las artistas de verdad -aunque sin seguir a rajatabla el videoclip-, al interpretar el temazo de Las 12, uno de los éxitos musicales del 2022. De hecho, se salieron del guion, algo que hizo que dejase a Ángel Llàcer con la boca abierta durante toda la actuación.

La puesta en escena ha estado repleta de situaciones cómicas, como la bajada de las escaleras de Ana Morgade nada más salir del clonador, o los comentarios que soltaban cada una de ellas mientras luchaban contra los muertos vivientes que andaban por el salón. Y entre los momentazos que pasarán a la historia del programa se encuentra el perreo entre las dos en medio de todos los zombis. Tras la actuación, el jurado se ha rendido ante las dos 'musas' de la noche. Como ha dicho Chenoa, tienen "el 12 al punto sexy" a la puesta en escena más divertida.

No solo levantaron pasiones en el plató de televisión, sino también fuera de él, ya que fueron Trending topic de la noche en España y las redes sociales como Twitter se llenaron de comentarios positivos a favor de las dos cómicas. "Vale que llevamos pocos días de 2023, pero lo de Eva Soriano y Ana Morgade haciendo de Ana Mena y Belinda ha sido lo mejor que he vivido este año", comentaba Tony López. "Aquí vienen miss Eva Soriano y miss Ana Morgade", decía otro espectador"(...) han salido Ana Morgade y Eva Soriano vestidas de Ana Mena y Belinda y ya no hay excusa...", contaba un seguidor que se puso a ver la actuación. "Ambas han estado muy graciosas e imitando los gestos al milímetro (...) ojalá nunca se marchen de este programa", se sinceraba otro. Y así numerosos fans y seguidores del espacio y de las protagonistas de la noche, hicieron que las dos se convirtieran en lo más hablado en España.