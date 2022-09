Susi Caramelo ficha por la décima edición de 'Tu cara me suena' La reportera cambia de cadena y será concursante del 'talent' de Antena 3

La nueva temporada de Tu cara me suena va arrancando motores con el fichaje de sus concursantes. Tras la asombrosa incorporación de Anne Igartiburu al programa de Antena 3, ahora es Susi Caramelo quien salta de Movistar+ a la cadena de Atresmedia para formar parte del formato producido por Gestmusic, tal y como ha adelantado El periódico. Con su particular y característico sentido del humor, la reportera deberá ponerse en la piel de los diferentes artistas que le marque el pulsador y se enfrentará al jurado y sus valoraciones del espacio presentado por Manel Fuentes que logró en su novena edición una media del 21% de cuota y 2.384.000 espectadores. A punto de estrenar la segunda entrega de Rojo Caramelo, programa a cargo de Zeppelin, la cómica cambia de canal pero no de compañía, ya que Banijay Iberia es la encargada de producir los dos formatos en los que participará durante la próxima temporada televisiva.

Susi, que ha asegurado en sus perfiles sociales para promocionar la nueva temporada de su programa en Movistar+ que "un photocall sin la Caramelo, no es un photocall", lleva más de diez años en televisión. Antes de formar parte de Las que faltaban junto a la DJ Anni Frost o las humoristas Henar Álvarez o Victoria Martínen, la intrépida reportera trabajó en Locomundo o Ilustres Ignorantes. Pero no solo eso, también ha hecho monólogos en La Resistencia, ha sido dobladora de programas y guionisa de El Castillo de Takeshi o participado en ¡Stop Princesas! Live de Comedy Central y en el programa Yu, no te pierdas nada, con Dani Mateo en Los 40.

A pesar de que para muchos pueda ser una completa desconocida, los más jóvenes han puesto su rostro en el mapa gracias a sus divertidos reportajes, muchos de ellos virales por las histriónicas y exageradas reacciones de su protagonista. Nacida en Hospitalet de Llobregat en 1980 y a punto de cumplir 42 años el próximo 18 de septiembre, Susi se autodefine como "pibonéxica", una enfermedad inventada por ella misma de la que dice ser "paciente 0" y que consistiría en creerse más guapa que los demás, una divertida afección que utiliza en muchos de sus vídeos humorísticos para intentar ligar con algunos actores, cantantes y artistas de nuestro país.

Aunque todavía queda mucho para comenzar las grabaciones de Tu cara me suena, Antena 3 tiene también pendiente de estreno la nueva temporada de La Voz y la siguiente edición de Mask singer: adivina quién canta, espacio donde ya concursó Anne Igartiburu, que casualmente será compañera de Susi en la décima temporada del programa de imitaciones de más éxito de Atresmedia.