Así es el novio de Agoney: bailarín y su amuleto en la final de 'Tu cara me suena'

La gran final de Tu cara me suena supuso un doble triunfo para Agoney, de eso no hay ninguna duda. El cantante tinerfeño, al que muchos recordarán por su paso por Operación Triunfo 2017, se proclamó campeón de la novena edición del concurso consiguiendo el 53% de los votos del público. Agoney se quedó sin palabras al escuchar que Manel Fuentes decía su nombre (ya que muchos pensaban que la ganadora sería Nia Correia), pero se quedó aún más sorprendido cuando vio que su novio, el bailarín Marc Montojo, aparecía en el escenario para entregarle el premio.

Agoney se mostró muy feliz de poder compartir con él ese momento. Tanto, que no dudó en darle un beso que dejó sin palabras a sus compañeros, al equipo del programa y al público que se encontraba en el plató. Manel Fuentes tampoco se podía creer lo que estaba sucediendo y se llevaba las manos a la cabeza, mientras Nia aplaudía emocionada. "¡Viva el amor!", gritaban algunos.

"Si no tenía previsto ganar, imagínate tener previsto que tu novio te entregue el premio y besarlo en directo... ¡Buah, ni de broma! Al final se dio así, él me entregó ese ramo y ese trofeo de ganador, y yo me dejé llevar. Hice lo que sentía", ha dicho Agoney en una entrevista que ha concedido al portal Fórmula TV. Además, ha confesado que Marc "es un chico muy tímido" y "no es de esas personas que quiere llamar la atención".

Con este beso, Agoney confirmó oficialmente su relación con Marc, que es uno de los bailarines de Tu cara me suena. Juntos, han compartido todas estas semanas en las que el cantante ha conseguido conquistar al público con sus increíbles imitaciones... y conquistar también el corazón del bailarín. "Gracias por tooodo el amor que recibo, me siento muy afortunado de tener tanto apoyo y cariño... han sido meses de trabajo con unas personas maravillosas que han convertido esta experiencia en algo único", ha dicho el artista tinerfeño, de 26 años. Por su parte, Marc también ha declarado su amor por su novio en el mundo virtual compartiendo estas mismas imágenes. "El amor es amor y hay que celebrarlo. Enhorabuena @agoney", ha escrito mostrando lo orgulloso que está de él.

La pareja ha demostrado que forma un tándem perfecto en lo personal pero también en lo profesional. Además de trabajar juntos en TCMS, Marc es el gran protagonista del videoclip de la nueva canción de Agoney, Bangover, que estrenó el pasado 4 de marzo. Los dos protagonizan unas imágenes muy apasionadas que demuestran la química que hay entre ellos.

Su compañero perfecto

Poco sabemos de Marc Montojo más allá de que su gran pasión es la danza y que ha trabajado como coreógrafo en España, Francia y Gran Bretaña. En sus redes sociales suele compartir fotos de sus viajes, sus coreografías... y también algunos proyectos que ha hecho como modelo. El último (y uno de los más importantes) la campaña de su propia firma, 'Seres'. "Mi primo y yo hemos creado esta marca de ropa interior y bañadores. Está hecha en España, en un pequeño taller cerca de nuestra ciudad. Ha sido toda una aventura pero estamos supercontentos con el resultado final y, sobre todo, agradecidos con toda la gente que nos ha ayudado a que esto salga adelante", escribió en su perfil el pasado 1 de julio anunciando su nuevo proyecto.

Además, Marc está los miércoles en Barcelona en el estudio 'La Caja Negra', dedicado exclusivamente a la fusión entre el cine y la danza, donde realiza las llamadas 'Open Sessions', que ceden el espacio a diferentes creadores coreográficos para realizar producciones audiovisuales de sus piezas artísticas.

