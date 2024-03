Àngel Llàcer habla del difícil momento que atraviesa tras sufrir una ruptura y una pérdida

A sus 50 años, Àngel Llàcer es una de las caras más reconocibles y queridas de nuestra televisión. Jurado y profesor en Tu cara me suena el actor y director, al que el gran público conoció gracias a Operación Triunfo, no está pasando por su mejor momento a nivel personal, tal y como él mismo ha contado en una entrevista al periódico El español, donde el catalán asegura sentirse “completamente solo” tras la ruptura con su pareja y la muerte de su perro Óscar; dos 'abandonos', como él mismo califica, que sucedieron al mismo tiempo.

Éxito en lo profesional

Ángel puede presumir de tener una carrera imparable: triunfa en la televisión y acaba de estrenar su nueva obra de teatro en Madrid, The Producers; otra de sus grandes pasiones. Aunque no está disfrutando de esta etapa al cien por cien ya que ahora su casa está 'triste': "Estoy solo. Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en la soledad. Me siento solo”, explicaba en el programa de Telecinco, Socialité.

Siempre optimista

Su reflexión sobre la soledad le ha llevado a quedarse también con la parte positiva de estar pasando por un momento vital en el que está "bien consigo mismo", aunque nota que le falta el cariño de su mascota, su fiel compañero Óscar, al que mostraba de manera habitual en sus redes sociales y junto al que se fotografiaba siempre en actitud muy cariñosa.

'Operación Triunfo', siempre en su recuerdo

Enfocado más que nunca en sus nuevos retos profesionales, de hecho está a punto de estrenarse la nueva temporada de Tu cara me suena, Àngel Llàcer no olvida su paso por Operación Triunfo, el formato que tantas alegrías le dio en el pasado. El que fue el profesor más divertido de la academia, se congratula del calado que ha tenido el nuevo formato del talent entre los más jóvenes, aunque recuerda que la forma de cómo llegó Operación Triunfo 1 a la sociedad española fue algo único.

Su pasión por el teatro

Muy celoso siempre de su vida privada, empezó a estudiar Administración y Dirección de Empresas, pero apenas tres meses después, dejó la carrera para poder ser dedicarse a lo que realmente era su vocación: ser actor. Aunque Llácer sea más conocido por sus apariciones en programas de televisión de entretenimiento, ha desarrollado una larga y exitosa carrera en el teatro, participando en 29 obras, tanto como actor como desde la silla, dirigiendo. Trabajos que le han hecho llevarse a casa dos Premios Butaca en 1998 y 2000, por sus papeles como actor en El Sueño de Mozart y Mein Kampf.