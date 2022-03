Ángel Llàcer consigue que Chenoa vuelva a emocionarse con esta petición para su boda

Chenoa y Ángel Llàcer han vuelto a protagonizar uno de los momentos más emotivos de la televisión después de que el catalán consiguiera hacer llorar a la cantante hace unos días al leerle una emotiva carta por su próxima boda. Un enlace que tuvo que ser pospuesto a causa de la pandemia mundial y que ahora la artista prevé celebrar el próximo verano. Gracias a todo lo que han vivido juntos durante las últimas dos décadas, desde que se conocieron cuando ella era alumna de la primera edición de Operación Triunfo hasta la actualidad, donde comparten labor como jurado de Tu cara me suena, Ángel Llàcer y la artista han forjado una profunda amistad. Razón por la que el director teatral le ha pedido ser, nada más y nada menos que ¡su padrino de bodas! Eso sí, todo por un objetivo concreto: leer un discurso durante el brindis.

- Ni boda ni bautizo: Chenoa y Toñi Moreno hablan de sus planes suspendidos en 2020

VER GALERÍA

Todo ocurrió en el plató de El Hormiguero, donde Lolita, Chenoa y Ángel Llàcer estaban presentando el retorno del programa de imitaciones. Fue entonces cuando Pablo Motos anunció que Llàcer tenía una petición muy especial para Chenoa. "Yo quiero ser tu padrino de boda”, le dijo directamente, algo que, ante el asombro de la futura novia, tuvo que explicar: "En el momento del brindis hay una persona que se levanta y hace un discurso. Quiero hacerlo, pero sin el filtro de la televisión. Un discurso que sea el de verdad", afirmó el catalán ante la mirada emocionada de la cantante, que luchaba por contener las lágrimas. Algo que Lolita no consiguió pues estalló en llanto mientras bromeaba diciendo que ella "es una llorona".

- Chenoa declara su amor 'infinito' por Miguel Sánchez Encinas

Chenoa acepta a Ángel Llàcer como su padrino de bodas

Una petición que Chenoa aprobó sin pensárselo dos veces a pesar de su sorpresa inicial: "Estoy de acuerdo con que hagas el brindis y el discurso", dijo arrancando los aplausos del público. Eso sí, la artista puntualizó que las labores como padrino de Ángel Llàcer se limitarían a pronunciar unas palabras en el banquete, tal y como él había pedido, dejando las cosas claras con un: "Porque mi padre es quien me va a llevar al altar, claro". Después, todos aseguraron que temen el grado de intensidad que alcanzará el discurso que prepare el protagonista de La jaula de las locas, pues ya en el propio plató de Tu cara me suena consiguió emocionar a todos los presentes con unas palabras que él no ha considerado "las de verdad".

VER GALERÍA

La boda de Chenoa, que estaba prevista para el pasado 14 de junio tal y como ella misma adelantó en exclusiva en ¡HOLA!, ha formado parte de la gran cantidad de enlaces y eventos que han tenido que suspenderse en este 2020 a causa de la pandemia. Sin embargo, la artista ha decidido tomárselo con filosofía y aceptar las situaciones como han venido, sin que sus ganas de dar el "sí quiero" a Miguel Sánchez Encinas hayan disminuido. Ahora tan solo falta que la cantante confirme cuál será la nueva fecha para celebrar, al fin, uno de los días más importantes de su vida.

VER GALERÍA

- Las buenas migas de Chenoa y Manuela, la hija de Soraya: '¡Casi tuve que grabar la canción con ella!'

- Chenoa felicita a su prometido tras ser incluido en la lista de 'mejores médicos' de España

- ¡Menudo escotazo! Chenoa levanta pasiones con este look tan sugerente

Loading the player...

La "no boda" de Chenoa, en ¡HOLA!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.