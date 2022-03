Ni boda ni bautizo: Chenoa y Toñi Moreno hablan de sus planes suspendidos en 2020

El 2020 ha sido un año muy distinto para todos, incluyendo para los grandes artistas de nuestro país, algo en lo que Toñi Moreno ha querido indagar en su último programa. Una gala benéfica para recaudar fondos para Unicef en la que ha contado con invitados de lo más reseñables, entre los que se encontraban Soraya, Chenoa, Pasión Vega y Blas Cantó, que aparecían juntos en el plató dispuestos a compartir sus experiencias sobre los últimos meses. Ha sido precisamente con Chenoa con quien Toñi Moreno ha querido ahondar especialmente en el terreno personal, ya que, como consecuencia de la pandemia, la cantante se vio obligada a posponer su boda con Miguel Sánchez Encinas. Una situación que la presentadora ha entendido, ya que, ella también tuvo que suspender sus planes para el bautizo de su hija.

Dispuestas a presentar Rompecabezas, su última canción, Soraya y Chenoa entraban al programa de Toñi Moreno, quien comenzó a repasar momentos de este 2020 con ellas. Hasta que, en medio de la conversación, la presentadora bromeó con Chenoa diciéndole: "Bueno tú has aplazado la boda y menos mal, ¡porque no me habías invitado!" Un supuesto enfado de Toñi Moreno que despertó las carcajadas de la cantante quien tiene claro que en su boda no cabe ni un invitado más y le respondía con desparpajo: "¡Con la pandemia voy a invitar a menos gente todavía! El que tenía invitación y se anuló…no sé si va a volver a llegar. Ahora están poniendo hasta límite de gente en casa, vamos que a mi me va muy mal", explicaba sin poder evitar reírse.

"Tú tienes ahí una boda aplazada, ¡yo tengo un bautizo!", exclamaba Toñi Moreno intentando solidarizarse con la artista, ya que, ella tampoco ha podido celebrar aún este día tan especial para su hija Lola. "Además dije, voy a hacer un bautizo en El Rocío, voy a tirar la casa por la ventana, pues la casa la he tirado por la ventana pero el bautizo…", continuaba la presentadora. Retomando un poco la seriedad, Chenoa comenzó a explicar cómo esta nueva situación marcada por el coronavirus, había cambiado su forma de ver un día tan especial como el de su boda: "Pues para hacerlo así … yo te soy muy honesta. Escuché el otro día que un 68% de las bodas se habían suspendido, entonces yo me siento una más. Que habrá tenido más bombo y platillo, pero es una boda que me gustaría hacerla como a todas las novias, con mis padres, tranquila y sin tener miedo a que nadie se contagie", concluía la cantante, quien ha fijado como nueva fecha para su boda el próximo verano.

Aunque no eran las únicas presentes en el plató que han visto cómo la pandemia se ha llevado por delante uno de los días más importantes de su vida, ya que, Blas Cantó también ha sufrido en su propia piel la anulación de uno de los eventos más importantes de su vida: Eurovisión. El murciano será el representante de nuestro país en el festival de la canción en 2021 y lo hará con una canción diferente a Universo y tras la experiencia de la primera edición de Eurovisión Junior no presencial. El joven explicó que durante estos meses ha pasado por momentos de mucha tristeza y que ha tenido incluso que cantar en muchas ocasiones por compromisos profesionales sin apetecerle, pero que también ha aprendido mucho de todo lo vivido.

