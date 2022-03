Las buenas migas de Chenoa y Manuela, la hija de Soraya: '¡Casi tuve que grabar la canción con ella!'

Cuando saltó la noticia de que Soraya y Chenoa tenían previsto grabar una canción juntas fue toda una revolución entre sus fans. Ahora que ya se conocen Rompecabezas y su videoclip, las dos cantantes han desvelado algunos de los secretos mejor guardados de cómo ha sido esta experiencia musical que tanto tiempo llevaban esperando. Un single que forma parte de Luces y Sombras, el último álbum de la extremeña, y en el que hay una clara protagonista, su hija Manuela. La pequeña no solo canta una canción con su madre, sino que, ¡casi se cuela en la grabación de Rompecabezas! Todo apunta a que dada la buena mano que tiene Chenoa con los niños, Manuela no se quería separar de ella en ningún momento.

Soraya y Chenoa tienen muchas cosas en común. Además de ser dos de las artistas más consolidadas de nuestra música actual, las dos se dieron a conocer gracias a Operación Triunfo y cuentan con experiencias similares en sus trayectorias, como Tu cara me suena. Es por eso que las dos tenían claro que tenían que hacer una colaboración pero, tal y como han explicado a Andreu Buenafuente en Late Motiv, querían que se tratara de algo que surgiera sin forzarlo. "Algún día llegará la canción y nos daremos cuenta", confiesa Soraya que le respondía Chenoa cada vez que le hacía la propuesta.

Una balada que ha unido mucho a las artistas, tanto en lo profesional como en lo personal. Entre risas, las cantantes no han dudado en contar cómo ha intervenido Manuela, la hija de Soraya, en todo este proceso. De hecho, tan partícipe ha sido que Chenoa ha contado que, ¡por poco tiene que grabar la canción con la pequeña en brazos! "Cuando yo grabé la canción, estaba Manuela conmigo agarrada y casi tuve que grabar la canción con ella porque me decía 'yo me quiero quedar aquí' y se quedaba. Yo me llevo muy bien con los niños", explicaba Chenoa.

Justamente en ese momento, Soraya veía la ocasión perfecta para relatar una historia de la biografía de su compañera desconocida para muchos y que argumenta "la buena mano" de Chenoa con los niños. Y es que, la mallorquina compaginó durante una época de su vida su trabajo como cantante de casino con otro como cuidadora infantil: "Yo trabajaba en el casino por la noche cantante y por el día en la guardería y a los padres les hacía un 50% en la entrada al casino", confesaba Chenoa con desparpajo y, siguiendo con la anécdota añadía: "De hecho un día un padre me dijo, 'qué bonito que te arreglas a las 6 de la mañana y te pones purpurina y todo'".

Sin embargo, las pequeñas incursiones en la grabación de Rompecabezas no han sido las únicas que Manuela ha protagonizado en el nuevo disco de su madre, ya que, ¡tiene su propio dueto con ella! Una emotiva canción de cuna llamada Contaré hasta diez y que se convirtió en un dúo casi sin querer, ya que, en un principio era una nana que Soraya había hecho para su hija. Sin embargo, la casualidad quiso que Manuela hiciera sus primeros pinitos en el mundo de la canción. "Lo que no me esperaba es que mi hija con dos años en el estudio cuando la estábamos grabando, comenzara a cantar la canción. Entonces le dije a mi productor, ¡graba que aquí hay material!", explicaba Soraya visiblemente orgullosa de la pequeña gran artista que tiene en casa.

