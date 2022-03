Se casará en verano de 2021 Chenoa rompe a llorar tras escuchar la emotiva carta de Ángel Llàcer por su boda 'Me hace mucha ilusión escuchar de su boca un 'te quiero' porque a mí siempre me hace mucha falta y me gusta mucho que me lo digan', confiesa la cantante entre lágrimas

Fue una noche de grandes emociones para Chenoa. La integrante del jurado de Tu Cara me suena se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la carta que le había dedicado su compañero y amigo Ángel Llàcer por su próxima boda. Tanto él como El Monaguillo competían durante el concurso por convertirse en el mejor padrino de boda y la artista tuvo clara su elección. La cantante de Cuando tú vas se fundió en un abrazo con su compañero y amigo Ángel, al que conoció cuando entró en la Academia de Operación Triunfo siendo muy joven. Llàcer le dedicó unas conmovedoras palabras, que la hicieron llorar, y en las que además de emoción, no faltó ese toque de humor con el que también hizo reír al público.

VER GALERÍA

"Te conocí siendo una niña hace ya 20 años y desde entonces solo has hecho que subir peldaños. Te vi nacer artísticamente en la televisión y yo tengo claro que tú, Chenoa, tienes una misión. Naciste siendo una mujer fuerte y luchadora y hoy igual cantas, actuas, que pones una lavadora. No hay nada ni nadie que se te resista, incluso en tu boda serás portada de revista. Y yo solo quiero decirte delante de toda España, sin que nos tiemble ni una pestaña, que te he querido desde el primer día y que te has convertido en mucho más de lo que esa chiquilla prometía. Deseo de corazón que seas muy feliz con tu urólogo y espero estar acertado como futurólogo. Ahora voy a abandonar la rima para decirte: 'Te quiero Chenoa, te quiero Laura, te quiero amiga'".

Nada más concluir su declaración, Chenoa corrió a abrazarse a Ángel Llàcer mientras se limpiaba las lágrimas y agradecía de corazón las palabras de su buen amigo. "Me emociono mucho porque sé que lo siente de corazón. Me dice pocos piropos, porque cuando los dice los dice muy en serio. Me hace mucha ilusión escuchar de su boca un 'te quiero' porque a mí siempre me hace mucha falta y me gusta mucho que me lo digan", subrayó la artista.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Debido a la pandemia mundial Chenoa tuvo que retrasar su boda con Miguel Sánchez Encinas, con el que tenía previsto casarse el pasado 14 de junio. Pero su cambio de planes no ha mermado su ilusión por pronunciar el sí, quiero' ni tampoco ha hecho que los futuros contrayentes pierdan la sonrisa, todo lo contrario. Tal y como la cantante explicó en exclusiva a ¡HOLA!, se considera una mujer casada después de haber celebrado el día de su no boda. “Miguel y yo ya hemos hecho un acto de puro amor, ya hemos tenido un ‘sí quiero’ en toda regla. Me doy por casada con él durante el confinamiento” dijo la mallorquina que se vistió de blanco y puso además nueva fecha para su boda: "Nos casaremos dentro de un año, el verano próximo".

Loading the player...

La "no boda" de Chenoa, en ¡HOLA!

