Candela, la hija 'artista' de Carlos Latre, se va de estreno con su padre

Carlos Latre no puede estar más orgulloso de su hija, Candela, que a sus 16 años recién cumplidos tiene claro que quiere ser artista. La hija del imitador y humorista español acompañó a su padre al estreno de la película Un héroe Samurái: la leyenda de Hank, en la que Latre presta su voz al personaje malvado Ika Chu. Padre e hija posaron en el photocall de lo más sonrientes y Latre reconoció que tiene en casa a una gran maestra en las que fijarse, su mujer Yolanda Marcos, madre de su única hija y que es actriz de doblaje. Después de más de una veintena de pleículas como doblador, el artista asegura que prefiere no ensayar delante de su esposa y sorprenderla.

Con unos padres tan artistas es difícil que su hija no desee seguir sus pasos en el mundo de la interpretación. Candela quiere hacer musicales. Hace unos meses Latre así nos lo contaba en ¡HOLA! "No es que mi hija quiera seguir mis pasos, es que quiere hacer teatro musical. Va a empezar el bachillerato artístico y la verdad es que está muy por la labor de seguir en este mundo. Pero a mí no me importa porque creo que es un mundo maravilloso en el que si yo le puedo ayudar sería genial y que además, independientemente de ser primera, segunda, tercera, cuarta o quinta estrella, hay muchos trabajos paralelos en el mundo del entretenimiento que son maravillosos, por lo tanto, hay un futuro muy bonito ahí".

Su segunda oportunidad con su esposa

El cómico y su esposa Yolanda Marcos llevan dieciocho años casados, pero en su relación hubo un impasse de varios años que retomaron aún con más fuerza y demostraron que segundas partes sí pueden ser buenas. "Yo creo en las segundas oportunidades, siempre creo. Eso que decían que las segundas partes nunca fueron buenas, el cine ha demostrado que no. la de 'el padrino' es mejor la segunda", confiesa Latre sobre cómo superó su separación con la madre de su hija. "Hemos estado juntos siempre en el camino, incluso estando separados hemos estado siempre juntos. con lo cual, nos hemos apoyado mutuamente en lo profesional, en lo personal, y vuelvo a decir lo mismo: yo no soy ejemplo de nada. Simplemente plasmo lo que, probablemente, a todo el mundo le pasa, que es tener idas, subidas, bajadas", reconoce.. "Lo más importante, a través de los años, es el cariño, el respeto, el quererse, el conocerse, el resetear de vez en cuando, el poner encima de la mesa lo que te gusta, lo que no te gusta, el querer mejorar y que haya una base de amor que es lo más importante".

Para Yolanda, su compañera de vida, solo tiene palabras de absoluta admiración. "Ella es mi apoyo total, como decía, es mi mitad y mi punto de apoyo absoluto, Estamos muy bien", reitera el actor, que retomó su matrimonio en 2017 y llevan cinco años mejor que nunca. Como consejo el humorista se atreve a decir: "Desde la madurez más absoluta, creo que lo más importante es decir lo que uno cree y lo que uno siente, sin cortapisas, mostrándote tal como eres. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, fallamos, todos erramos·. Y confiesa que si algo ha aprendido en la vida es quererse "que nos quieran y encontrar a una persona que te quiere". Juntos asistieron a la boda de Chenoa en Mallorca y aprovecharon para deleitarse con una de sus grandes aficiones, la gastronomía de Maca de Castro en el puerto de Alcúdia.