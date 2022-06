Carlos Latre cuenta cómo vivió la boda de Chenoa

Loading the player...

En la gran boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas -de la que ¡HOLA! fue testigo en exclusiva ofreciendo todos los detalles en ¡HOLA!+ y el reportaje más completo con las mejores imágenes e información en la edición impresa de nuestra revista- no faltaron algunos de los amigos más cercanos de la pareja. Entre ellos, compañeros de la artista en Operación Triunfo o en Tu Cara me Suena. Carlos Latre fue uno de los asistentes. Pocos días después del enlace, ha contado cómo vivió este acontecimiento tan especial celebrado en Mallorca y ha dado su opinión sobre el ya marido de la cantante. Dale al play y no te lo pierdas.

