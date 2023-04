Merche conmueve imitando a Juanita Reina y se alza con la victoria en la tercera gala de ‘Tu cara me suena’ La gala ha estado marcada por el duelo entre la cantante gaditana y Alfred García, así como por la ausencia de Lolita en el jurado, que ha sido sustituida por María del Monte

La cantante Merche ha sido la ganadora en la tercera gala de la décima edición de Tu cara me suena gracias a su espectacular imitación de Juanita Reina y el tema Lola la Piconera, de la película homónima del año 1951. Una actuación muy especial para la cantante gaditana, ya que, tal como ella misma ha reconocido, Juanita Reina le recordaba mucho a su infancia y, en especial, a su padre y al barrio en el que creció.

Un importante reto para la gaditana que, ya en la entrevista previa con Manel Fuentes declaró que era muy difícil de imitar: "Maravillosa Juanita Reina, pero muy difícil de imitar. Y la verdad es que ponerse en su papel son palabras mayores", dijo la artista, que reconoció que se había dejado el alma en la preparación de esta actuación.

Entre la ovación del público, visiblemente emocionada y casi a punto de llorar tras haberse puesto en la piel de la mítica artista, Merche ha desvelado los motivos por los que significa tanto para ella: "Esta película me la ponía mi madre de chiquitita y me contaba que se había rodado en Cádiz. Se menciona mi barrio: el de La Viña. Me recuerda a mi padre: estoy muy emocionada", ha dicho la cantante una vez concluyó su actuación y antes de escuchar al jurado.

El jurado no ha dudado en alabar la actuación de la artista. María del Monte, que estuvo presente en la gala en sustitución de Lolita, se mostró muy emocionada durante la actuación de Merche y destacó su profesionalidad y calidad como artista: "Cuando una persona es artista, es artista. Y no es fácil, hay que tener un buen fondo", dijo la cantante. Por su parte, los otros miembros del jurado también destacaron la excelente actuación de Merche, que se alzó con la máxima puntuación en esta tercera gala.

Por ejemplo, Carlos Latre, que le otorgó una puntuación de 12, dijo: “Creo que ha puesto el alma, el corazón y todo el sentido del mundo". Un triunfo que, no obstante, ha estado bastante disputado ya que Merche y Alfred, que hizo una brillante imitación de The Killers, han obtenido la misma puntuación, aunque finalmente han sido las votaciones del público las que han dado la victoria a la andaluza.

Más allá del duelo por la victoria entre Merche y Alfred García, en la gala destacaron también Andrea Guasch con su imitación de Miley Cyrus; Jadel, que se puso en la piel de Manuel Turizo o Miriam Rodríguez, que emuló a Cher. Anne Igartiburu sorprendió al imitar a los Pet Shop Boys, mientras que a Agustín Jiménez le tocó DJ Bobo.

La noche estuvo marcada por la ausencia de Lolita, que no pudo formar parte del jurado en esta ocasión debido a una caída, tal como informó al comienzo de la gala Manel Fuentes: “Lo que quiero decir antes de empezar es que le mandamos un beso enorme a Lolita, que hoy no está con nosotros. Recupérate pronto. ¡Te esperamos!", dijo el presentador. Por su parte, la artista ya compartió con los espectadores del programa y con sus seguidores la caída que sufrió y que le provocó una fractura en el dedo corazón de su mano derecha. Fue María del Monte la que se ha encargado de sustituir a la hija de Lola Flores en su papel como miembro del jurado, mientras que Chenoa se convirtió en inesperada protagonista de la noche al sufrir un pequeño traspiés al subir al escenario.

Tras esta tercera gala, Merche ha entrado en el podio y también Alfred García ha ascendido una posición, aunque la clasificación continúa, en estos momentos, liderada por Jadel. En segundo lugar, Miriam Rodríguez, seguida de Merche, Alfred y Andrea Guasch en quinto lugar. Por detrás de ellos, Anne Igartiburu, Josie, Susi Caramelo y Agustín Jiménez en última posición.