Lolita desvela los problemas que tuvo para quedarse embarazada de su hija, Elena Furiase: 'Seis años haciéndome pruebas'

Esta semana, Elena Furiase cumplía 35 años: "¡Hoy me celebro a mí misma! Agradecida y bendecida por todo lo bueno que tengo en la vida, que es mucho (...) ¡Llego a mis 35 llena de fuerza, salud, respeto, conciencia y gratitud! Que poquito queda para los 40… ¡Triki triki!", escribía la joven autofelicitándose por su gran día. Y es que, la hija de Lolita Flores llegó al mundo un 9 de marzo de 1988, pero no todo fue de color de rosa. Este mismo jueves, su madre le felicitaba de forma pública con unas bonitas palabras, además, de confesar los problemas que tuvo antes de quedarse embarazada de ella.

La artista ha compartido en su perfil público una imagen de la niña de sus ojos, acompañada de un texto en el que ha desvelado lo que le ocurrió: "Felicidades vida mía. Eres de esa clase de personas que quien te conoce no puede dejar de quererte", comenzaba escribiendo Lolita. "Yo, por supuesto, te deseé tanto. Me llevé 6 años haciéndome pruebas para poder traerte a este mundo y, cuando llegaste, entendí que la espera valió la pena", contaba en su felicitación a Elena, que además confesaba que había esperado mucho tiempo para quedarse embarazada. "Eres mi luz, te quiero con locura infinitamente, como solo las madres queremos a nuestros hijos como tú quieres a los tuyos. Felicidades chiquitita mía, para mí seguirás siendo mi chiquitita por muchos años que tengas. Que Dios te proteja. Feliz cumple, Elena. Feliz día, mi amor", terminaba diciendo, mostrando todo lo que ama a su hija.

La imagen y las palabras de Lolita Flores no tardaron en tener respuesta de felicitaciones de seguidores y conocidos, tanto para Elena como para su madre. "¡Felicidades, Elena Furiase! Y también a la madre que te parió, Lolita Flores", "pues mereció la pena esperar su tiempo para tenerte, porque es guapísima y buena persona", o "felicidades a las dos, es vuestro día", eran algunos de los comentarios que recibía la cantante tras su confesión. Además de la intérprete de Sarandonga, su hermana Rosario Flores también aprovechaba para felicitar a su sobrina por sus 35 años con unas cariñosas palabras: "Mi niña que cumple 35 años, los más bonitos.... Eres un sol radiante, que nos llenas a todos de alegría. Eres una profesional, una trabajadora y una persona con un corazón enorme. Te quiero te quiero infinito, te quiero amor", le dedicaba, seguido de un tierno vídeo en el que recopilaba varios momentos juntas desde que nació.

Lolita, orgullosa de sí misma

Lolita Flores no solo está orgullosa de la gran familia que tiene, sino también de sí misma. Un día antes del cumpleaños de su hija Elena Furiase, por el Día Internacional de la Mujer, publicaba unas letras dedicándoselas a sí misma: "Hacía tiempo que no me mostraba así, pero estoy orgullosa de mis 65 años, aún me quedan dos meses, pero hoy Día de la Mujer, yo que soy madre y abuela, y que siento el daño de la deslealtad, muestro mi cuerpo porque soy libre, solo soy esclava de mí. Abuela y orgullosa y sí, muestro sin prejuicios sin vergüenza lo que tengo, vergüenza son otras cosas, buenas noches, buenas madrugadas", escribía la juez de 'Tu cara me suena'.