Lolita despeja algunos misterios de la familia Flores: ¿cómo se llevan su hija, Elena Furiase, y su sobrina Alba?

Lolita Flores, de 64 años, está viviendo uno de sus mejores momentos personales, después de que en 2022 tuviese la gran alegría de convertirse de nuevo en abuela -al dar la bienvenida a su segundo nietecito, la pequeña Nala-, y tras haber triunfado en Miami junto a su hermana Rosario. Ahora, la artista ha empezado este 2023 hablando de cómo se encuentra y en qué punto de su vida está, además de cómo fue su paso por América y cuál es la relación entre la familia Flores, sobre todo la de su hija Elena Furiase y su sobrina Alba Flores. Y lo ha hecho volviendo al plató de Sábado Deluxe, en la primera entrevista del año.

La familia Flores rezuma arte por todos los costados, algo que han heredado de la gran Lola Flores. Sin embargo, cada uno tiene momentos distintos en su etapa vital. En el caso de Elena Furiase y Alba Flores, las dos son actrices, pero con ritmos desiguales, puesto que la fama les ha llegado en diferentes años. A la primera, cuando participaba en la serie El internado; y, a la segunda, con el gran éxito de La casa de papel, interpretando a Nairobi. Ante esto, Lolita se ha sincerado acerca de la relación que mantienen, y ha desmentido los rumores que hay de rivalidad entre las dos. "A todos les llega su momento. Ellas lo llevan divinamente, de hecho, ayer estuvimos todos comiendo en mi casa y estuvieron Alba, Elena, mi cuñada Ana... y se adoran", decía la protagonista de la noche.

En esos momentos, Lolita ha resaltado que sus padres mostraron en la familia Flores el camino de la humildad, dejando los egos a un lado: "Yo he tenido la grandísima suerte de tener una madre y un padre que no nos han enseñado el divismo ni el ego. Y nosotros somos una familia a la que no le sale el ego, a no ser que nos lo saquen... pero no tenemos ego", explicaba, y continuaba, "mi sobrina Alba es una niña que ha trabajado muchísimo, que ha estudiado muchísimo, y mi hija igual. Mi hija hace muchísimo cine independiente, le han dado muchísimos premios, y, es más, os va a dar una sorpresa muy grande pero no puedo decirlo", zanjaba, dejando muy claro que no hay competitividad entre ellas.

En este 2023 se celebra el centenario de Lola Flores, a quien le están preparando un museo en su nombre en la Plaza de Belén: "El único homenaje oficial en el que participamos es el museo, que se abrirá en la primavera", desvelaba. "En nuestra mente no vamos a hacer museo de Lola Flores para ganar dinero, ya ganamos por ser los hijos", aseguraba. El inmueble del que se habla se conoce como 'La Nave del aceite' que se sitúa en su ciudad natal, Jerez de la Frontera.

La situación de Isabel Pantoja

Tras ver las imágenes del clan Flores en el bautizo del segundo bebé de Elena Furiase, se ha trasladado la comparativa hacia los Pantoja y a que no se hablan: "A mí también me da pena, me gustaría que todas las familias se llevaran como nos llevamos nosotros", señalaba, y continuaba diciendo que, "lo siento mucho, porque también la conozco, o la conocía, y sé los sentimientos que ella tenía por sus hijos, su familia... La vida le ha dado un palo muy grande (...) y ella tiene que estar sufriendo muchísimo", decía, haciendo alusión a la situación actual de soledad de Isabel Pantoja.