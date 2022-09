Lolita Flores, emocionada al recibir una inesperada sorpresa de su hijo, Guillermo Furiase

Lolita Flores ha hablado sobre lo mucho que significa para ella la familia, de la que disfruta siempre que puede, en especial después de ser abuela de dos nietos. Sus dos hijos, Elena y Guillermo Furiase son dos pilares fundamentales que le han servido de salvavidas en alguno de los momentos más duros de su vida como el fallecimiento de su hermano Antonio Flores: "Casi me volví loca, pero me salvaron mis dos hijos", se sinceraba Lolita. Lo que no esperaba la cantante es que uno de ellos, Guillermo Furiase, la sorprendiese devolviéndole en público esas bonitas palabras que les dedicaba.

VER GALERÍA

De la familia de Lolita Flores, Guillermo Furiase es el más discreto y el rostro que menos se ha visto en televisión. Sin embargo, una madre es una madre y los hijos son capaces de hacer cualquier cosa por la persona que les ha dado la vida. Y así ha sido. El cantante ha dado una gran sorpresa apareciendo públicamente enfrente de la audiencia y ante el asombro de la matriarca. En esos momentos, Lolita no ha podido evitar derrumbarse de la emoción, "a él no le gustan estas cosas... Ay, mi Guillermo", decía entre lágrimas la artista. El hijo pequeño de Lolita ha aprovechado y le ha mandado un mensaje a su madre: "Vivimos juntos y nos vemos siempre, pero tú llevas unos meses trabajando y me llamas mucho, y te digo que eres muy pesada y que me dejes en paz, pero es mentira, solo es una máscara que me pongo", comenzaba diciendo el joven, haciendo que Lolita no parase de emocionarse.

VER GALERÍA

Guillermo Furiase confiesa si prefiere sobrino o sobrina y si siente la llamada de la paternidad

"Si soy fuerte es gracias a ti. Sabes que siempre te digo 'te quiero' mirando hacia un lado, pero ahora quiero decírtelo delante toda esta gente. Soy tu mayor fan como persona, como artista, como madre… gracias por cogerme el teléfono a la hora que sea, por aguantar el ruido que hago a las tantas, por enfadarme cuando tienes tú la razón… Eres muy importante para mí, y para mi vida", continuaba confesando Guillermo Furiase, delante de su madre y tratando a la vez de no emocionarse. "Te quiero con locura, te quiero que te cagas. Es un orgullo ser tu hijo", finalizaba el hijo de Lolita. Ante las preciosas e inesperadas palabras del cantante, Lolita le ha respondido de la siguiente manera: "Tú y tu hermana sois lo mejor que tengo en mi vida, y sé que eres muy especial. Lo único que le pido a Dios es verte triunfar en lo que haces y llenar estadios porque eres un gran músico", le decía con los ojos vidriosos la invitada.

VER GALERÍA

Lolita Flores desvela a quién se parece su nieta Nala y aclara por qué no fue a la boda de Chenoa

La emoción de Lolita Flores por ser abuela

Para Lolita Flores los suyos son lo más importante que tiene en esta vida. Con el nacimiento de los nietecitos, la artista ha descubierto que ha sido más permisiva estos últimos años con ellos que con sus propios hijos. Además, se ha abierto en canal sobre su familia y ha confesado cuál es su mayor deseo tras haber sido abuela: "Le pido a Dios que me dé salud para poderles ver con 20 años. Cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de que la vida se va, quiero que el día que yo falte mis nietos sepan que su abuela les adora", reflexionaba. También ha reconocido llevarse muy bien con la familia política de Elena Furiase. Lolita ha contado que está disfrutando mucho de esta etapa: "Yo a mis nietos me los meto en la cama, juego con ellos a la bruja, les cuento cuentos... Elena está feliz, ella lo que quería era tener su propia familia. En eso se parece mucho a mí", reconocía.