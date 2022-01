Guillermo Furiase confiesa si prefiere sobrino o sobrina y si siente la llamada de la paternidad

La familia Flores está de enhorabuena por la noticia del segundo embarazo de Elena Furiase. La llegada de un bebé siempre es un motivo de felicidad y así lo ha manifestado su hermano Guillermo Furiase: "Estoy muy contento", ha afirmado en la presentación del Festivales con Encanto en Madrid. El artista adora a su sobrino Noah, de tres años y medio, pero tiene claras sus preferencias para el nuevo bebe que espera la actriz: "Me gustaría que fuera niña", ya que prefiere que su hermana tenga la parejita y "no sean todos iguales". Además, ha añadido que "esta familia ha sido todo de mujeres, un matriarcado pues… ¡queremos una! Que nos hemos acostumbrado", ha contado divertido. Le encantan los niños pero no se plantea la paternidad por el momento "Ahora que veo a mi hermana… ¡No me apetece nada!" ha comentado entre risas.

- Lolita Flores sufre un percance sobre el escenario: 'Mi corazón latía de otra manera'

VER GALERÍA

- Elena Furiase cuenta cómo está viviendo su embarazo y revela qué nombre no le pondría a su bebé

El músico ha reconocido que le cuesta aún hacerse a la idea de que va a volver a ser tío ya que "hasta que mi hermana no de a luz, no te lo crees", ha reconocido. Tiene una estupenda relación con la hija mayor de Lolita y Guillermo Furiase, de hecho, ejerció de cupido entre Elena y Gonzalo Sierra, ya que fue quien les presentó, nada más verse surgió entre ellos un flechazo que terminó en una romántica y divertida boda el pasado mes de septiembre en Vejer de la Frontera, en Cádiz. El músico está encantado con la noticia y la felicidad de su hermana "la veo muy guapísima, muy sana y muy bien. Lo único que me importa es que todo salga bien, que no haya ninguna complicación"

Entre sus proyectos de 2022 se encuentran las dos canciones que ha sacado al mercado y que ya se pueden escuchar. El nieto de la faraona ha querido que los dos "singles que no tengan que ver nada el uno con el otro, pero que estén conectados". También le gustaría "sacar un bien disco. Al menos que a mí me guste", ha afirmado. Viene de una familia de artistas en los que la música y el arte corre por sus venas por lo que le encantaría trabajar con su tía Rosario o su madre, o junto a los Carmona, a los que considera como de su sangre. "Me encantaría, pero siempre aportas cositas, en casa o en el estudio”. Por sus venas corre la genalidad del Pescaílla y Lola Flores, y en su casa le dicen que de su abuelo ha heredado "el ritmo a la guitarra" y de la irrepetible intérprete de Pena, penita, pena el desparpajo "en algunos aspectos de la vida, que para otras algunos somos un poco cortados", ha contado divertido.

VER GALERÍA

El 21 de enero Lola Flores hubiera cumplido 99 años, ese día no hacen nada especial pero sí la recuerdan porque "todos los cumpleaños de nuestros fallecidos son días importantes". Ha reconocido además que se emociona cuando ve vídeos de sus abuelos o de su tía Antonio y piensa “esta es mi familia”, ha dicho con orgullo. Reconoce que los conoció siendo muy pequeño y hay momentos en los que "me hubiera gustado que estuvieran aquí ahora mismo". Su prima Alba, su tía, su madre, y su hermana Elena se dedican al mundo de la interpretación, un gusanillo que también le ha picado y, aunque su prioridad es la música, "alguna cosilla he hecho" y si surge “lo haría encantado” pero, en este momento, "estoy centrado en la música que es lo que he decidí hacer desde pequeño".

VER GALERÍA

Guillermo no se pone retos en el 2022 ya que considera que "se termina el año y al día siguiente es un día más", por los que sus únicos deseos son "estar sano, tener salud y que con la música me vaya medianamente bien, no exijo mucho más". Les gustaría que las cosas se fueran haciendo realidad de manera natural, "no quiero algo ya". Pertenecer a la familia Flores no le ha abierto ni cerrado puertas, "jamás renegaré de mi familia o de mi apellido. De hecho, estoy superorgulloso", ha afirmado que, "incluso soy el menos consciente de que lo llevo, os dais más cuenta los medios". Guillermo no puede ocultar el cariño y la admiración al hablar de Lolita, con la que mantiene una relación muy especial. "Más que una madre es una amiga, es amiga de mis amigos, de todo el mundo. Tenerla en casa es un privilegio".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.