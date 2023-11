Las emocionantes palabras de Lolita a su hermana Rosario, que acude a verla al teatro con su marido y sus dos hijos

Loading the player...

Lolita está cosechando un gran éxito en el Teatro Español con su obra Poncia, un monólogo de Luis Luque basado en el mítico personaje de La casa de Bernarda Alba, de Lorca. Esta semana, la actriz ha recibido numerosas visitas de familiares y amigos como las de Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández, que han aplaudido efusivamente su espléndida actuación. Pero hay una visita que le ha llegado al corazón: la de su hermana Rosario, que acudía al teatro acompañada de su marido, Pedro Lazaga, y sus dos hijos: Lola y Pedro Antonio, de 27 y 17 años respectivamente.

Al finalizar la función y, con el público en pie ovacionándola, la hija mayor de Lola Flores quiso agradecer la presencia de Rosario y le dedicaba estas emotivas palabras: "Darle las gracias a alguien que es una continuación mía. Ella es mi continuación y yo la de ella. Ustedes se pensarán que no, pero el que hoy ella haya venido a verme me impone, porque yo puedo ser muy buena actriz, o regular, o como ustedes quieran llamarme. Pero ella es una ‘monstrua’ del escenario".

Embargada por la emoción, la juez de Tu cara me suena también tuvo un recuerdo para su madre y para el resto de la saga: "Yo creo que mi madre tuvo para darnos a todos, para dejarnos luz, a los que nos hemos quedado y a los que vienen detrás nuestra, como son sus hijos que están aquí también y los míos, y mi sobrina Alba, que no me quiero olvidar de ella". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

