Los Flores celebran el 60 cumpleaños de Rosario con una megafiesta llena de baile, cante y ¡una chirigota!

Rosario Flores ha cumplido 60 años. Un cambio de década que la artista ha querido celebrar por todo lo alto. “Agradecida a la vida por todo lo que me ha dado y todo lo que me va a dar. Por lo querida que me siento por mi gente y por mi público. Gracias a la vida por darme tanto. Feliz”. Para ello, la cantante ha reunido a todos sus familiares y amigos en la finca Mirador de Cuatro Vientos (Madrid) en una divertidísima fiesta en la que el dress code consistía en ir ‘guapísimos’.

Loading the player...

La emotiva felicitación de Rosario Flores a su sobrina Alba por su 37 cumpleaños: ‘Hoy hay fiesta en el cielo’

La artista soplaba las velas de la tarta junto a su marido, Pedro Lazaga; sus dos hijos (Lola Orellana, de 27 años, y Pedro Antonio, de 17); sus sobrinos y su hermana Lolita, que le ha dedicado estas emotivas palabras: “Eres mi amor, lo sabes bien. Como tú no hay nadie. Hermana felicidades, te quiero con todo mi ser y soy feliz cuando estoy contigo. Que cumplas muchos más y que pueda estar contigo, jugando siempre. Mi amor, feliz día, te adoro”. De la misma manera, a la cita acudieron numerosos rostros conocidos del mundo del arte como Bibiana Fernández, Pedro Almodovar, Eugenia Martínez de Irujo, Antonio Carmona, su mujer Mariola Orellana y su hija Lucía Fernanda, que ha aprovechado la ocasión para presumir de embarazo.

Rosario Flores, estupenda en bikini a sus 59 años, disfruta de las vacaciones en Cádiz con su marido

Todos ellos se subieron al escenario, puesto que, como no podría ser de otra manera, la velada estuvo amenizada por numerosas actuaciones de cante y baile con las que rindieron homenaje a la extensa y exitosa carrera profesional de Rosario Flores. Su sobrino Guillermo interpretó el famoso hit El gato; Loles León puso voz a Cayetano; y Marta Sánchez a Mucho por vivir, e, incluso, hubo una chirigota. Sin duda, una noche cargada de emociones y sorpresas que ninguno de ellos podrá olvidar. ¿Quieres verlo? ¡Pues dale al play no te lo pierdas!

Los orgullosos hijos de Rosario Flores arropan a su madre en un día de grandes emociones para la familia