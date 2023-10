Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona, presume de embarazo y revela lo emocionado que está su padre por convertirse en abuelo

Loading the player...

Lucía Fernanda, la menor de las hijas de Antonio Carmona, está embarazada de casi seis meses. Por lo tanto, falta muy poco para conocer a su primogénito, que será un niño, fruto de su relación con el cantaor Ismael de la Rosa. Este será también el primer nieto para Antonio y su mujer, Mariola Orellana, y el artista no puede estar más feliz: "Está como loco", ha asegurado Mariola, revelando que al cantante le ha hecho especial ilusión que el pequeño sea un varón. Lucía Fernanda, que no se ha perdido la premiere del documental de C. Tangana, ha presumido de embarazo en este evento y ha contado cómo se encuentra, revelando los gestos de su padre que demuestran que está deseando ser abuelo. Además, ha revelado quiénes serán los padrinos. Dale al play y no te lo pierdas.

