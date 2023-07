Primeras palabras de Mariola Orellana tras anunciar ¡HOLA! que Antonio Carmona y ella van a ser abuelos

La gran familia formada por Antonio Carmona y Mariola Orellana va a crecer. A punto de cumplir tres décadas de matrimonio han recibido el mejor regalo de aniversario posible: el próximo año van a dar la bienvenida a su primer nieto, tal y como ha adelantado ¡HOLA! en primicia. La menor de sus dos hijas, Lucía Fernanda, quien ha seguido los pasos profesionales de su padre y su abuelo, está embarazada. Tras conocerse la noticia, la futura abuela ha explicado cómo se siente en esta nueva etapa y ha dado nuevos detalles de la dulce espera.

"Estoy muy contenta, a su casa viene", ha dicho la mánager, quien ha definido el embarazo de su hija menor, de 27 años, como "una cosa muy bonita". A pesar de la alegría que ha mostrado al ser preguntaba por la noticia y de la sonrisa con la que ha respondido ante las cámaras, también ha querido mantener la cautela porque "no lo sabe ni mi familia, acaba de pasar". De hecho, ha comentado divertida que ni siquiera ha podido comentar la buena noticia con "el abuelo" porque como acaba de volver de viaje "no lo he visto todavía"

De Lucía Fernanda, que ha triunfado con temas como La manta y Canastera, ha dicho que "se encuentra muy bien" en estas primeras semanas de embarazo. Según Mariola, aún no sabe si su primer nieto va a ser niña o niño porque su hija está aún en el primer trimestre de gestación. La única certeza que tiene por el momento es que el bebé va a llegar al mundo "para marzo" y, por lo tanto, va a tener una bonita conexión con su abuela. "Va a ser Piscis, como yo", ha dicho la representante, que nació el 29 de marzo de 1963.

La cantante, que tiene un estilo propio en el que mezcla flamenco y música urbana, espera su primer bebé junto a Ismael de la Rosa, también artista y conocido profesionalmente como 'El Bola'. Nacido en 1995, su debut profeisonal llegó con tan solo siete años, cuando participó en un homenaje que se hizo durante el Festival de Biarritz y acompañó a su familia en una gira por Japón. Desde entonces no ha dejado de encadenar proyectos como un espectáculo con María Pagés, premio Princesa de Asturias.

Con el nuevo miembro de los Carmona, de alguna manera crecen también los Flores, ya que consideran que todos juntos forman una familia. Mientras que Mariola gestiona la carrera de Rosario, Lucía Fernanda ha trabajado con Lola Orellana, a la que definía en ¡HOLA! como una gran artista creativa a la que admira. La hija de la coach de La Voz ha dirigido el videoclip de Por ti, uno de los temas de su buena amiga.