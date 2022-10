Lolita Flores desvela los dos problemas de salud que ha sufrido en las últimas semanas

Lolita Flores está viviendo una de sus mejores etapas, a pesar de la tristeza que le han generado las dos pérdidas tan recientes -su gran amigo Diego y el periodista Jesús Quintero-. Y es que, la artista compagina sus compromisos profesionales con su faceta de abuela, tras la llegada de la segunda nieta (Nala) a sus vidas. Sin embargo, durante las últimas semanas, la madre de Elena Furiase ha sufrido un contratiempo y ha tenido que frenar en seco.

Tal y como ella misma ha desvelado, Lolita Flores ha tenido que estar más de una semana de reposo en su casa por varios problemas de salud a los que se ha enfrentado, los cuales le han dejado al margen de todo: el covid y una fractura en una parte de su cuerpo. Dos inconvenientes que le han impedido llevar a cabo su rutina y su vida cotidiana con normalidad.

Hacía tan solo tres días que Lolita Flores se pasaba por su perfil público para felicitar a su sobrina, Alba Flores, por su 36 cumpleaños: "Orgullosa de ti, de tu esfuerzo por ser lo que eres, una gran actriz... una artista". Sin embargo, en ningún momento se había pronunciado acerca de lo que le estaba pasando hasta el día de hoy. Ha sido la propia Lolita quien ha informado que ya estaba recuperada de todo.

"Después de un covid, que he pasado ocho días en cama, y mi dedo roto, ya estoy mejor y me voy con Enrique Torres a comer un cocido. Que me aproveche, buen domingo", escribía con humor la artista, comunicando que había estado convaleciente tras volverse a contagiar de coronavirus. Tras su publicación, muchos han sido los que le han contestado para alegrarse de su mejoría, como Loles León, Alfred García o Aurora Carbonell, "me alegro que ya haya pasado todo", le decía esta última.

Haciendo referencia a la fractura de su dedo, la semana pasada Lolita mostraba una imagen en la que aparecía con la primera falange vendada explicando lo que le había ocurrido: "Quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha. En fin, eso fue el viernes pasado", contaba a sus seguidores, añadiendo lo mal que lo había pasado, "tengo además cuatro puntos de sutura, porque no solo fueron los 20 kilos, me rajé el dedo (...) Estoy bien, no preocuparse, y si alguien se alegra de mi mal, pues ya tiene La Peineta puesta".

Segundo contagio

No es la primera vez que Lolita Flores se contagia de coronavirus. El pasado mes de febrero de este mismo año era ella la que anunciaba en su perfil público que tenía la enfermedad: "Buenas tardes, soy positiva. Llevo unos días así, los primeros malos, ahora voy mejorando. Estoy en mi casa, me he ido salvando estos años, pero al final lo he pillado, como cualquiera", contaba, reconociendo que al principio no lo pasó del todo bien.

De hecho, días después de su recuperación, Lolita aseguraba que el covid le había dejado secuelas. Su hija, Elena Furiase, también lo sufrió durante su embarazo, concretamente en fechas muy parecidas a las de su madre la primera vez. Afortunadamente, el embarazo de la actriz continuó de la mejor forma posible y en julio dio a luz a una preciosa niña.