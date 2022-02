Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo, da positivo en covid y explica cómo se encuentra

Elena Furiase ha dado positivo en covid, hecho que genera más preocupación de la habitual al estar embarazada de su segundo hijo. Ha sido la propia actriz quien comunicaba desde su confinamiento que lleva "tres días" así, aunque a grandes rasgos se encuentra "bien" y el problema no reviste mayor gravedad. Explicaba la intérprete que su marido, Gonzalo Sierra, y su pequeño Noah de tres años se han sometido a un test PCR con resultado negativo, por lo que ella es la única del hogar que de momento lo padece. "Me hacen seguimiento mi médico y mi ginecóloga, a la que adoro", ha contado la actual reportera de Aquí la Tierra, confesando que tanto ella como su pareja creen que fue el pequeño de la casa "quien me lo pegó", decía. Sobre los síntomas que está teniendo tras contraer el virus, detalla que le ha aparecido como una especie de quemadura en los labios "que es lo que peor llevo", señalaba.

Además, Elena siente bastante "dolor de garganta" y de cabeza también "un poco, aunque cada vez menos", así como la nariz taponada. "Reconozco que anoche tuve algo de ansiedad... pensé que me estaba ahogando, pero no. Respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres", añadía. Aclara en cualquier caso que "no hay problema, ni riesgo y todo va genial", ya que cada día se siente mejor. "Os iré contando en el diario de una embarazada con Ómicron", ha transmitido por último con un toque de humor, revelando a su vez que su madre, Lolita Flores, también ha dado positivo en covid-19. Eso sí, matiza que "no me he contagiado de ella porque hacía quince días que no la veía", aseveraba. El pasado 5 de enero, ¡HOLA! adelantaba en exclusiva que Elena y Gonzalo serán padres de nuevo, una noticia que les ha llenado de alegría al estar cumpliendo un sueño.

La actriz de 33 años, y el músico y empresario de 29, contrajeron matrimonio hace cuatro meses y medio, concretamente el pasado 18 de septiembre, en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. Desde que se dieron el "sí, quiero", tenían clarísimo que querían darle un hermanito a su hijo. Así lo manifestaron los recién casados tras la ceremonia: "Siempre nos lo hemos planteado, incluso antes de pensar en boda. Queríamos que Noah fuese un poquito más grande para asumir ese papel de ser ‘el mayor’, nos decía la actriz con una gran sonrisa en el rostro. Todavía es pronto para conocer si el bebé que esperan Elena y Toti, como es conocido él entre sus seres queridos, será niño o niña. Pero lo que sí sabemos es que la intérprete de series como El Internado y Amar es para siempre ha rebasado el primer trimestre de embarazo y lo está llevando fenomenal.

