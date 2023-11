La emoción de la familia Flores en el homenaje a Antonio Flores: 'Fue tan difícil perderlo tan pronto'

El Palacio de Vistalegre de Madrid se ha vestido de gala este viernes 24 de noviembre para rendir homenaje a Antonio Flores, que este 2023 hubiese cumplido 62 años. Un concierto al que asistieron 8000 fans del fallecido artista, otros cantantes de renombre, y, por supuesto, toda su familia encabezada por su única hija, Alba (37), fruto de la relación del intérprete con Ana Villa. “Vamos a celebrar su vida y su música”, declaraba la actriz en sus perfiles públicos al mismo tiempo que daba las gracias a todos los admiradores incondicionales por el apoyo, ya que lograron agotar las entradas. “Es muy emocionante ver que sigue siendo tan querido”.

Precisamente, ha sido la propia Alba Flores la primera en subirse al escenario para dar el pistoletazo de salida al festival. La protagonista de La casa de papel, ataviada con un original look que combinaba el estilo rockero con el cowboy, ha sido la encargada de poner voz al tema Arriba los corazones, el cual también daba nombre a este homenaje. La actriz, que también ha interpretado La estrella, ha aprovechado la ocasión para dedicar unas emotivas palabras a su progenitor, que murió cuando ella tan solo tenía nueve años. “Fue muy difícil perderle tan pronto, pero me sirvió para aprender que el amor no se puede medir en tiempo”.

Después de la estrella de Vis a vis, ha llegado el turno de Lolita con La espina y de Rosario con Qué bonito, una canción que ella mismo compuso para dedicarle a su querido hermano, tras su fallecimiento; y No dudaría, un himno pacifista intergeneracional que ya forma parte de su repertorio habitual. “Después de tantos años sin él, parece que está aquí, qué le voy a ver”, ha lamentado esta última.

De la misma manera, Guillermo Furiase, el hijo pequeño de Lolita que guarda un gran parecido físico con su tío Antonio, ha cantado Mi habitación y Juan El Golosina. Quiénes también han estado presentes desde las gradas han sido Carmen Flores y Elena Furiase, la cual ha expresado el gran orgullo que siente por los suyos. "Fue algo único. Gracias a todos los que habéis hecho que Antonio Flores sea eterno, en la vida, en la música, pero, sobre todo, en nuestros corazones".

Otros muchos otros rostros conocidos del mundo del espectáculo se han subido a las tablas en esta señalada ocasión. Entre ellos, Víctor Manuel, Rozalén, Vanesa Martín, Andrés Suárez, Sole Giménez, David Summers (que en su actuación estuvo acompañado por su hijo Dani que es guitarrista), Miguel Ríos, Melendi, El Kanka, Chambao, Antonio Carmona con su familia (todos ellos son grandes amigos de los Flores), y Raimundo Amador.

Sin duda, una preciosa noche cargada de arte y alegría. Una velada que también ha tenido tintes solidarios, ya que todo lo recaudado se ha donado a la asociación ambientalista Greenpeace de la que el cantautor era socio.

28 años sin Antonio Flores

Este 2023, se han cumplido 28 años de aquel trágico 30 de mayo de 1995 en el que Antonio Flores fue encontrado muerto en su cabaña de ‘El Lerele’, la casa familiar de los Flores. El cantante se marchó dos semanas después que su madre, la gran Lola Flores, a los 33 años. Sin embargo, su legado artístico se mantiene vivo gracias a su estilo inolvidable de toques flamencos, rumba y reagle y singles como Siete Vidas o Cuerpo de mujer.

