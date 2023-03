María del Monte, de su relación con Isabel Pantoja al pozo oscuro en el que cayó tras perder a sus dos hermanos y su madre

María del Monte, de 60 años, ha hecho un sincero recorrido por su vida. La cantante de sevillanas ha recordado su infancia, sus complicados inicios en el mundo de la música, su relación con Isabel Pantoja, su orientación sexual y la terrible pérdida de dos de sus hermanos y su madre en tan solo 14 meses. Este relato nos descubrió a una mujer libre, sencilla y muy familiar. También a una mujer muy reivindicativa, sobre todo, con aquellos que buscan "eliminar derechos" LGTBI. "No se lo aconsejo. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos familia. Están dando pasos hacia atrás con miembros de su familia. No saben las inclinaciones que van a tener sus hijos", dijo en el programa de Jordi Évole.

La artista comparte su vida desde hace 23 años con la periodista Inmaculada Casal. Se casaron el pasado mes de julio y a principios de 2023 se fueron de luna de miel a Egipto. "La homosexualidad ha tenido y sigue teniendo mucho toque machista. Las mujeres lo tenemos más difícil en todos los sentidos. Las mujeres vamos cogiendo terrenito poco a poco, pero el terreno que cogemos lo vamos abonando bien y eso repercutirá en la cosecha", declaró. "Yo no esperaba que mi pregón sorprendiera tanto porque para mí no era tan relevante, señal de que hay que seguir trabajando para que se normalice más", afirmó.

María del Monte confesó que había tenido una vida muy feliz y que nunca se había escondido por amor, tan solo para fumar. "Todas las fotografías que han aparecido de nosotras después del pregón son de antes, si están las fotos es que no me he escondido, es que no me tengo porqué esconder, otra cosa es que tenga que informar de mi vida a las personas, porque mi vida es mía", explicó. Además, reveló el motivo por el que ha decidido vivir su vida de una forma tan discreta: el escándalo que provocó su amistad con Isabel Pantoja. "Es una de las marcas que me dejó esa situación. Esa persecución, yo no quería eso para mi familia. Yo no lo pasé bien, sentirse perseguida no es agradable, y eso es lo que yo no quería que le pasara a mi familia".

La artista sevillana no quiso profundizar en esa historia y en el "morbo" que generaba en aquel momento su amistad con la viuda de Paquirri, pero sí contó cómo fue vivir bajo el objetivo de los paparazzis. "Eso lo llevé regular. Yo vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto de ese mundo y llegué a conocerlo a límites insospechados y eso no me gustaba. Lo lidié como pude, todo lleva su tiempo y al cabo del tiempo yo me siento una persona muy respetada por la prensa", aseguró.

"Yo me sentía como salpicada, yo no me sentía el objetivo de eso, creo que el objetivo era Isabel y a mí me llegaban retazos y salpicones de esa historia. Mi vida no cambió, pero cambió mi tranquilidad, mi libertad", admitió. Y "renuncié a mucha pasta, no te vayas a creer que no es tentador contar ciertas cosas, pero hasta ahora nadie puede decir que previo pago de su importe haya dado una exclusiva", afirmó con rotundida antes de pronunciarse sobre las fotografías que protagonizó con Isabel Pantoja en la playa. "Tú ahora miras las fotos y dices: ¿Qué tienen las fotos? ¿Qué están jugando en la playa? ¿Y qué? ¿Y qué?", reflexionó.

La intérprete de Cántame también se sinceró sobre la dolorosa muerte de sus hermanos Antonio y Juan Carlos por covid. "Decidimos que mi madre no se enterara de nada", contó con gran pesar. Meses después, falleció su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años, y María del Monte necesitó ayuda profesional para salir del oscuro pozo al que cayó. "Sales hacia delante porque sale todo el mundo, pero si yo no hubiera estado rodeada de quien estoy rodeada me hubiera metido en ese rincón en el que que me empecé a meter y tuve que salir", dijo refiriéndose a su mujer, que estuvo a su lado en aquellos momentos tan duros.

"A mí lo que me hace actuar es que me proponían planes y yo no iba a ninguno porque es como un miedo a todo, a encontrarte con todo, pero un medo a todo tremendo. Tuve la suerte de actuar con sensatez, me puse en manos de un profesional, busque ayuda profesional, consideraron todo lo que había que hacer, yo lo cumplí a rajatabla y poco a poco la pandemia fue pasando, el trabajo fue llegando y aquí estoy", señaló.