El esperado reencuentro de Isa Pantoja y María del Monte en televisión

El cariño que siente María del Monte por Isa Pantoja sigue intacto a pesar de la distancia que se impuso entre ellas hace años. La cantante siempre se ha mostrado muy discreta sobre este tema, sin embargo, nunca ha ocultado su afecto por la hija de Isabel Pantoja. La última vez que demostró sus sentimientos hacia ella fue el pasado mes de abril. "Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe. El cariño no muere, no se compra ni se vende y permanece por los siglos de los siglos", dijo en una llamada telefónica al programa Sábado Deluxe. Isa, que se encontraba en el plató, se emocionó con las palabras de su madrina. "Nana, yo también te quiero y siempre te voy a querer”. Ahora, ambas nos han sorprendido anunciando su reencuentro en televisión.

María del Monte e Isa Pantoja coincidirán este sábado en el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. Las dos podrán resolver todas sus diferencias y, sobre todo, establecer las bases de su nueva relación. Aunque nunca han perdido el contacto totalmente, pues la cantante siempre ha felicitado a la colaboradora por su cumpleaños, no han tenido la oportunidad de verse tanto como hubieran querido. "Hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar", declaró la artista en una entrevista concedida a Bertín Osborne. "Las circunstancias… A veces metemos la pata y el resultado son cosas que pasan y no tenían que haber pasado", añadió, sin dar más detalles sobre su distanciamiento.

Isa llegó a la vida de Isabel Pantoja en 1995. En aquella época, la artista era muy amiga de María del Monte y decidió que fuera su madrina de bautismo. Sin embargo, la amistad entre las dos artistas terminó de manera abrupta. De hecho, Isa recuerda cómo fue la última vez que vio a las dos juntas. "Yo me despedí de María de una manera curiosa, me monté en el tren y pregunté a mi madre por qué no se montaba la 'nana' y mi madre me respondió: 'No, no, ella viene después.' Y no la vi más". Este viernes ambas tendrán oportunidad de aclarar todos los misterios que rodearon aquel distanciamiento.

La hija de Isabel Pantoja, que participa ahora en Supervivientes 2020 como defensora de Anabel Pantoja, colabora también en El programa de Ana Rosa y ha dejado claro muchas veces que sus afectos y amistades no tienen por qué coincidir con los de su madre. Con fuerte personalidad ha reivindicado siempre desde muy niña su libertad, también a la hora de escoger sus lazos y relaciones. Sin embargo, aunque ha mostrado su cariño por Maria del Monte, lo cierto es que no hay fotos de ellas juntas desde 1998 y la expectación por volverlas a ver juntas en una foto es máxima. María del Monte estuvo a punto de acudir al programa hace tres semanas pero en el último momento se lo impidió el coronavirus, ahora vuelve a intentarlo para este esperado reencuentro. ¿Retomará el contacto la hija de isabel Pantoja con su madrina de bautizo?

