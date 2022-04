Las emotivas palabras de María del Monte a Isa Pantoja tras siete años sin verse: 'El cariño, mi vida, no se muere' No ha podido reencontrarse con su ahijada en persona debido a su contagio de coronavirus

María del Monte se encuentra en un gran momento tras presentar su nuevo disco Todo vuelve, catorce años después del lanzamiento del último, pero un contratiempo ha impedido acudir a hablar de este y otros asuntos a Viernes Deluxe, donde además iba a reencontrarse con Isa Pantoja, su ahijada, tras siete años sin verse, desde que Del Monte e Isabel Pantoja se distanciasen. Sin embargo, la cantante se ha contagiado de coronavirus y por prudencia no ha acudido al paltó, lo que no ha impedido que se produjese el esperado reencuentro, al menos de manera telefónica: "Es una persona a la que quiero mucho", reconocía la artista en directo.

"Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y por lo que salió no procedía que fuese. Estoy tranquilita donde tengo que estar, guardadita", comenzaba la conversación la artista con Jorge Javier Vázquez, sintiendo su ausencia en el plató de televisión. "He pasado miedo, quiero que esto pase por mí de puntillas y que sea solo como un resfriadito", continuaba. Fue entonces cuando el presentador le ha recordado con quién hubiera coincidido si hubiese podido acudir: Isa Pantoja. En esos momentos, la que fuera amiga de Isabel Pantoja, le dedicaba unas emotivas palabras a su ahijada: "Isa es una persona a la que yo quiero mucho y ella lo sabe", decía la artista. Al escuchar estas declaraciones, la prima de Anabel Pantoja, emocionada, le ha respondido con el mismo sentimiento: "'Nana', espero que te recuperes pronto, que es lo importante, que se pase rápido. Y tú también sabes que yo te quiero mucho y siempre te voy a querer".

Ante las afectivas y bonitas palabras de Isa Pantoja, María del Monte ha respondido también muy emocionada, haciendo ver a su ahijada que, a pesar de que haya pasado el tiempo, el sentimiento por ella seguía siendo el mismo: "El cariño, mi vida, no se muere. Eso ni se compra, ni se vende, y permanece por los siglos de los siglos". Unas palabras de la madrina de Isa Pantoja que han sido aplaudidas por todo el público del plató de televisión. "Tenía ganas de hablar contigo (Jorge Javier Vázquez) con serenidad y el arrojo que dan los años, tenía muchas ganas de estar allí esta noche. Te lo digo en serio", proseguía la cantante, pidiendo de nuevo disculpas por no haber podido acudir.

María del Monte, además, está ilusionada tras lanzar su nuevo álbum: "Un disco que decidí hacerlo, dándole gracias a la vida por permitirme estar rodeada de personas que han estado siempre a mi lado", agradecía en su perfil público la artista, confesando que "en tan solo tres días, conseguí ponerle voz a los once temas que componen el disco". Tras la presentación, la cantante tenía la oportunidad de volver a ver en persona a Isa Pantoja, ya que según las declaraciones de la pareja de Asraf Beno el pasado mes de septiembre, "la última vez que la vi (a María del Monte) fue en una feria hace como seis años".

