Isa Pantoja se pronuncia tras su polémica visita a Loli, la quiosquera que reclama dinero a su madre

Isa Pantoja ha contado los motivos por los que el pasado Jueves Santo fue a ver a Loli, la quiosquera de 82 años que le reclama a su madre 76.000 euros. La hija de Isabel Pantoja asegura que “No tiene nada que ocultar” a su madre. Por eso hoy en el plató del programa de Ana Rosa Quintana, Isa ha querido aclarar los motivos que la llevaron a ser fotografiada saliendo de casa de Dolores con unos cuadros en la mano. Isa ha optado por tender puentes en la relación con su madre, pidiendo que se escuche su versión sobre la supuesta deuda.

La pequeña de la familia Pantoja asegura que no fue más que una visita de cortesía de la que la cantante se hubiera enterado por ella misma si hubiesen hablado antes de que saltara la noticia. Tras volver de Egipto, Isa ha contado que fue junto a Asraf, su actual pareja, a Sevilla para reunirse con Alberto Isla, el padre de su hijo, que sigue con fervor la Semana Santa andaluza y participaba esos días como nazareno en los festejos de la hermandad de la Esperanza de Triana. “Fui el Jueves Santo, Alberto estaba de nazareno en la Esperanza de Triana, quedé con la familia del padre de mi hijo y Dulce se unió después”

Ya en Triana, antes de marcharse, la hermana de Kiko Rivera pasó por delante de la casa de la quiosquera que asegura tener una deuda con su madre y no quiso marcharse sin saludarla: “Al irnos pasamos por la calle de Loli y pasé a saludarla media hora, porque si paso por al lado soy incapaz de no pasarme a saludar a una persona a la que quiero y aprecio. Fue ella quien me habló de esos cuadros, me dijo que se iban a estropear teniéndolos ella allí y que si le llegaba a pasar algo, no quería que se los quedara otra persona”

Isa ha asegurado que no tiene nada que ocultarle a su madre, que igual que se ha enterado por la prensa se podría haber enterado por ella misma si hubiera hablado antes. Parece que vuelve la calma a la familia o asl menos todos tienden puentes ahora que se habla de la venta de Cantora, pues Isa además ha defendido a su madre, sembrando dudas sobre las declaraciones de Loli durante su última intervención del programa: “yo no he escuchado la versión de mi madre, nadie la ha escuchado y habría que escucharla, si hizo el intento de pagarla pues ya está, hizo el intento de pagar”. Según sostiene Dolores, es amiga de Isabel Pantoja desde hace 45 años y no dudó en prestarle a la cantante los ahorros de toda su vida cuando entró en prisión, un total de 96.000 euros. Tal y como desveló el programa, al parecer la cantante, aunque se lo ha prometido a través de una amiga, aún no ha saldado su deuda con la anciana, que ha decidido ponerlo todo en manos de unos abogados. La deuda ascendería a 86.000 euros, pues Isabel Pantoja ya le habría devuelto 10.000 euros al salir de prisión.

Isabel Pantoja atraviesa complicados momentos económicos, la tonadillera quiere vender Cantora para dejar de acumular deudas. Según sostienen los colaboradores de El programa de Ana Rosa, hoy jueves 21 de abril se hubiera llevado a cabo el desahucio de la propiedad si la cantante no hubiera llegado a un acuerdo con Hacienda para fraccionar el pago de los embargos que pesan sobre la finca, al parecer, por valor de 414.080 euros, a los que habría que añadir la deuda hipotecaria de la casa, de casi un millón y medio de euros, que se ha acumulado hasta el momento.

