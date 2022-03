Isa Pantoja cuenta cómo vio a su madre en Cantora y lo que piensa si la desheredara

Tras ver las imágenes de Isabel Pantoja en los juzgados de Málaga, donde se le acusaba de un delito de insolvencia punible por el que se le pide una pena de tres años de cárcel, Isa Pantoja decidió acudir a Cantora para visitar a su madre. Así, después de acudir a sus citas como colaboradora en los diferentes programas de Mediaset, la hermana de Kiko Rivera esperó a que su hijo saliera del colegio para ir a estar con la cantante, que no pasa por uno de sus mejores momentos y de la que se ha publicado que tiene intención de desheredar a sus hijos. "Cuando vine a trabajar yo estaba muy tranquila porque pensaba que ella no se iba a presentar, pero a ver los vídeos me quedé en shock. Sabéis que no puedo tener contacto porque no tiene móvil y aunque me transmiten que está bien, me lo dice mi prima Anabel que habla con alguien de allí directamente, al volver a Cádiz me angustié mucho y fui", ha expresado la influencer en El programa de Ana Rosa, añadiendo que necesitaba quitarse el disgusto de ver "tan mal" a su progenitora. "Salí mucho más tranquila. De toda la conversación que tuve con ella no toqué el tema del testamento porque no lo sabía", ha continuado diciendo Isa.

Isa también ha asegurado que mientras habló con su madre en su visita a Cantora (esta vez no ha tenido que saltar la valla de la finca), tampoco habló ni de su hermano ni del juicio, solo "de cosas nuestras". Sobre el estado de la intérprete de Marinero de luces durante el encuentro, la colaboradora ha relatado que lo que la serenó fue simplemente poder verla en persona. "La vi intentando tranquilizarme más a mí que a ella. Está acompañada y eso me tranquiliza. Además, Agustín está con ella las 24 horas, me tranquiliza y si la apoya de alguna manera, por mí genial y perfecto", ha expresado la hermana de Kiko Rivera.

La hija de la cantante tiene claro que en este momento tan delicado lo único que puede hacer es darle su cariño, apoyo y decirle que está ahí con el pequeño Alberto. "Mi madre para mí es lo primero, que por ella voy a hacer cualquier cosa y que sepa que me va a tener ahí", ha dicho tajante la colaboradora, afirmando además que lo que haga Isabel Pantoja con el dinero que ha ganado durante toda su vida trabajando le da lo mismo. "Yo no sé, pero no me importa lo que haga con su herencia, es de ella y ha trabajado durante muchísimos años para mantenernos a todos. Lo que me importa es la salud de mi madre y cómo esté ahora", ha dicho Isa.

La prima de Anabel Pantoja también tiene claro que la cantante puede dejar lo que quiera a quien quiera, aunque sí le preocupa y le llama la atención es que de llegar a ser verdad el motivo sea porque se alegue maltrato psicológico por su parte. "Estoy intentando remar a favor para estar bien con ella, no soy responsable de los actos de mi hermano", ha expresado Isa, relatando que no es que sea sea la mejor hija, pero cree que tiene dos manos, dos pies y es muy joven todavía como para trabajar por sí misma, por lo que no le hace falta la herencia de su madre.

