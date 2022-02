Isa Pantoja, tras las duras declaraciones de su hermano Kiko Rivera: 'Siempre le he visto hablando con rabia de mí, pero jamás con ese odio'

Isa Pantoja ha hablado públicamente por primera vez sobre las duras palabras que le ha dedicado su hermano Kiko Rivera en una entrevista. Muy emocionada, pero serena, la hija menor de Isabel Pantoja ha asegurado que ha pasado "un día malísimo", incapaz de concentrarse en los exámenes que tiene pendientes -está estudiando la carrera de Derecho-. "Siempre le he visto hablando con rabia de mí, pero jamás con ese odio", ha afirmado en El programa de Ana Rosa, donde habitualmente colabora, a través de una videollamada. Aun asimilando la situación, no ha encontado las palabras para definir lo que siente hacía su hermano, aunque asegura que odio no es, si no más bien tristeza. "No sé por qué lo hace, pero sí sé que lo que me ha causado es daño, es dolor", ha dicho.

Tras recibir el apoyo unánime de los colaboradores presentes en plató, ha agradecido sus muestras de cariño y ha confirmado que de su familia tan solo se ha puesto en contacto con ella tras la publicación de la demoledora entrevista, su prima Anabel Pantoja. Con Kiko Rivera no tiene contacto desde hace meses y su madre tampoco la ha llamado aún. No obstante, no hay reproches hacia Isabel Pantoja: "Yo se que mi madre no está bien y lo justifico por eso. Es una cosa que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y no le pido que me escriba". Ha contado que irá a verla pronto para darle un abrazo y estar con ella, y no para hablar sobre esta situación.

Tras las críticas que ha recibido por la entrevista, Kiko Rivera ha querido justificarse en sus redes sociales y ha llegado a decir que ya no considera a Isa su hermana. "Cuando mienten o me atacan pues yo me defiendo con la verdad", ha alegado el DJ al ver las respuestas que ha recibido por sus palabras, en las que relata momentos íntimos de la colaboradora televisiva. Para su hermana, con esta publicación no ha hecho más que reafirmar sus palabras. "Se ve que no nos quiere, y no se puede hacer nada contra eso. Es duro porque es mi hermano", ha dicho amargamente conteniendo las lágrimas. Las declaraciones de su hermano han sido mucho más fuertes de lo que ella misma esperaba antes de leerla al completo. "No sé por qué lo cuenta. Otras veces hace entrevistas y respondo porque me duele, pero puedo rebatir y responder, pero decir esa barbaridad creo que es para hacerme daño", ha insistido.

Las consecuencias de las palabras de Kiko Rivera han ido mucho más allá del terreno personal, y ya le han pasado la primera factura profesional ya que Secret Story decició cancelar su participación en el programa tras la polémica. Mientras, su mujer Irene Rosales sigue siendo su principal apoyo, algo que Isa no entiende. "No podría estar con una pareja que cuenta esas barbaridades e intimidades de su familia, pero ese es su problema y su conciencia como madre", ha afirmado rotunda. Sobre si también habrá consecuencias legales para el DJ, su hermana ha contado que tras el examen que tiene pendiente hablará con su abogado para analizar qué camino tomar.

