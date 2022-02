Kiko Rivera se enfrenta nuevamente a su hermana

Kiko Rivera ha concedido una nueva entrevista en la que carga duramente contra su hermana. Un testimonio en el que revela aspectos privados de Isa y que suponen un punto de inflexión en la relación de los hijos de Isabel Pantoja, que permanecían distanciados desde hace meses y en un conflicto que se agravó con la muerte de su abuela, doña Ana. Unas declaraciones que llegan solo unas horas antes de la prevista entrada del DJ en la casa de los secretos de Secret Story como invitado especial, que se ha visto empañada por semejantes afirmaciones por las que ha sido muy criticado.

Tras las críticas que ha recibido por la entrevista, Kiko Rivera ha querido justificarse en sus redes sociales y ha llegado a decir que ya no considera a Isa su hermana. "Cuando mienten o me atacan pues yo me defiendo con la verdad", ha alegado el DJ al ver las respuestas que ha recibido por sus palabras, en las que relata momentos íntimos de la colaboradora televisiva. En los comentarios las opiniones están encontradas, e incluso sus propios seguidores se han puesto en su contra. "Si a alguien le molesta que cuenta la verdad o simplemente no le mola ahórrense los comentarios feos que me andan llegando por sinceramente no los leo y me importan bastante poco, es mejor que me dejen de seguir", ha insistido.

Por su parte, la reacción de Isa ha llegado a través de sus compañeros. Tanto en palabras de Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, que ha asegurado que la hija de la cantante está "destrozada", como por la tarde en Ya son las ocho, cuando han explicado que su colaboradora se encuentra en un momento tan malo que no solo no ha querido dar declaraciones sino que también ha dejado de lado sus estudios, por los que se estaba cogiendo unos días en el trabajo: "Isa no tenía ánimo hoy para entrar en este programa, de hecho tenía exámenes y no los ha hecho", ha contado Miguel Ángel Nicolás tras desvelar que había intentado que la novia de Asraf se pronunciara.

Las últimas declaraciones de Kiko Rivera llegan solo unos días después del anuncio de la separación de Anabel Pantoja, sobre lo que respondía diciendo que le había sorprendido, ya que su relación con su prima tampoco había vuelto a ser igual en los últimos meses después de que ella decidiera seguir con su boda solo dos días después de la muerte de su abuela doña Ana. Unos días antes, habíamos visto al DJ con muletas por un ataque agudo de gota, llegando a paralizar también el rodaje de un videoclip. El artista continúa con su carrera musical a pesar de que ya no tiene contrato con la discográfica Universal, y de hecho ha estado trabajando en sus nuevas canciones en los últimos meses, un tiempo en el que ha contado con el apoyo incondicional de su mujer, Irene Rosales, que dejó la televisión para centrarse en su familia.

