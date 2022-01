Kiko Rivera explica el motivo por el que lleva muletas y manda un mensaje a su mujer

Kiko Rivera ha sorprendido a todos sus seguidores mostrando que lleva muletas. Tras la tormenta familiar que vive desde hace unos meses, el hijo de Isabel Pantoja sigue centrado en hacer nueva música, pero un contratiempo de salud ha provocado que haya tenido que paralizar durante unos días el rodaje de su último videoclip. "Estoy con un ataque agudo de gota. Os presento a mi amiga durante unos días", ha escrito el DJ junto a una fotografía en la que enseñaba su apoyo mientras padezca esta dolencia. Es que es la segunda vez que el marido de Irene Rosales tiene uno de estos episodios en menos de un mes. De hecho, durante las pasadas Navidades, Kiko confirmó en El programa de Ana Rosa que pasaría la Nochebuena con sus hijas y su mujer en una velada en la que tuvo también un ataque de esta enfermedad provocada por el aumento del ácido úrico.

Al hijo de Isabel Pantoja estos dos recientes episodios no le han pillado por sorpresa, ya que cada cierto tiempo padece uno de ellos. El DJ tuvo que abandonar Supervivientes por este problema de salud y a punto estuvo de irse de la casa de Gran Hermano VIP, donde también llevó muletas, debido a los fuertes dolores que le provoca. Pero además, el pasado 2020, durante el confinamiento, el hermano de Isa Pantoja confesó los motivos por los que estuvo ausente un tiempo de sus perfiles sociales: "Estoy un poco desaparecido de la redes porque llevo casi un mes con dolores de la gota. Todavía me duele y tengo la rodilla que flipas", relató.

Kiko, que pasa estos dolorosos ataques en su casa de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, junto a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana, de seis años, y Carlota, de cuatro, se apoya en estos momentos en la modelo, a la que ha mandado un precioso mensaje para mostrar lo mucho que la quiere. "Sin duda una de las mejores cosas que me pasó en la vida fue conocerte", ha escrito el hermano de Cayetano Rivera unto a una fotografía en la que sale andando por la calle con la madre de sus niñas, quien también le ha querido contestar con unas tiernas palabras: "Te amo por encima de todo", ha comentado ella.

Esta declaración de amor a su mujer llega tan solo unos días después de que Kiko dejara claro con sus palabras que no le hace falta nadie más que su familia, formada por Irene y sus hijos, para ser feliz. El DJ mandó un mensaje a su hermana en el que muy enfadado le decía que lo que necesitaba en estos momentos para seguir adelante era olvidarse de su madre y de ella para centrarse solamente en sus niños. "No insistas ni quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu vida", sentenció el cantante.

