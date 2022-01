Kiko Rivera entra en la casa de 'Secret Story' y se pronuncia sobre la posible separación de su prima

Tras anunciar que su contrato con Universal Music llegaba a su fin, Kiko Rivera tiene un nuevo proyecto televisivo entre manos. El DJ entra este miércoles, 2 de febrero, en la casa de Secret Story, una experiencia que le traerá grandes recuerdos. En 2015 participó en Gran Hermano VIP (abandonó voluntariamente) y cuatro años después, en 2019, concursó en GH Dúo con su mujer, Irene Rosales y se coló en la gran final. De hecho, recibió la visita de su madre, Isabel Pantoja, y fue allí donde la artista confirmó que iba a participar en Supervivientes. "Estoy encantado de la vida. Aunque no sea concursante, cumpliré con la misión que tenga que hacer. Allí se viven las cosas de diferente manera. Y tengo muchas ganas. Me gusta el tema de los anónimos, es muy guapo. El ver la cara que te ponen cuando te vean", declaró en una conexión en directo con Toñi Moreno. El sevillano, que el 9 de febrero cumplirá 38 años, confesó que estaba "muy nervioso" y que estaba "haciendo los deberes" para enterarse de todas las tramas de los concursantes.

El anuncio de Kiko ha coincidido con una sorprendente noticia, la crisis matrimonial de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. "Me da mucha pena. A Omar le tengo mucho cariño y a mi prima también. Me da mucha pena… Espero que sea mentira", dijo el DJ. Sin embargo, parece que no hay marcha atrás en la decisión de la pareja. La colaboradora de Sálvame ha confirmado que Omar y ella se han dado un tiempo, pero niega que el motivo de su distanciamiento sea por terceras personas.

El sevillano entra en Secret Story sin haber solventado todos sus problemas familiares. El conflicto con su madre parece no tener fin y sigue sin tener contacto con su prima Anabel y su hermana Isa. Sin embargo, su matrimonio con Irene Rosales se encuentra en su mejor momento y la pareja vive por y para sus dos hijas en común, Ana, de seis años, y Carlota, que acaba de cumplir cuatro.

Este fin de semana, la familia ha celebrado el cumpleaños de la niña, a quien dedicaron preciosos mensajes en sus redes. "Mi pollito de mi vida, cuatro años hace que llegaste a mi vida para completar mi felicidad. Eres especial, eres pura vida, alegría, simpatía y un poco torbellino. Gracias, mi vida, por ese corazón tan puro y bueno que tienes, gracias por tus caricias, abrazos y besos sin nada a cambio, gracias por venir a este mundo a revolucionarnos, pero, sobre todo, gracias por darnos vida", publicó Irene. Kiko, por su parte, señaló: "Hoy cumple años la pequeña de mi casa, la que puede sanarme cuando estoy triste con su sonrisa y simpatía. La que hizo que se me olvídase estar solo porque entre nosotros sobra el aire. La que me da 40 besos al día y para ella siempre estoy guapo. La que tiene el don de parar el tiempo con sus abrazos. Gracias por regalarme estos cuatro años. Carlota, sé siempre feliz, yo siempre estaré ahí cuando me necesites porque tú eres mi vida".

