Los cariñosos mensajes de Kiko Rivera e Irene Rosales a su hija Carlota en su cuarto cumpleaños

Ha llegado la calma, aunque sea por un día, a la casa de Kiko Rivera e Irene Rosales. Este domingo 30 de enero es el cumpleaños de su hija Carlota y en la familia están de celebración. La pequeña cumple cuatro primaveras en uno de los días más especiales para el artista y la sevillana. A pesar de todo lo sucedido en los últimos meses con la familia Pantoja, unas polémicas en las que el DJ tuvo que echar freno y decir en su momento que lo más importante para él eran su mujer y sus hijas, el artista ha querido dejar a un lado sus problemas familiares y centrarse en su pequeña Carlota, la gran protagonista de la jornada.

VER GALERÍA

La mala pata de los hermanos Rivera: Francisco, Cayetano y Kiko, con problemas de salud al mismo tiempo

Desde primera hora de la mañana, Kiko Rivera ha compartido unas tiernas palabras con todos sus seguidores, demostrándole a su hija menor todo el amor que siente por ella y lo importante que es para su vida. Con una imagen entrañable en la que aparecen los dos, Carlota encima de la espalda de su padre y cubriendo la cabeza con sus manos, el DJ ha escrito una cariñosa felicitación: "Hoy cumple años la pequeña de mi casa, la que puede sanarme cuando estoy triste con su sonrisa y simpatía", comenzaba el mensaje. "La que hizo que se me olvidase estar solo porque entre nosotros sobra el aire. La que me da cuarenta besos al día y para ella siempre estoy guapo. La que tiene el don de parar el tiempo con sus abrazos. Gracias por regalarme estos cuatro años. Carlota sé siempre feliz, yo estaré ahí cuando me necesites porque tú eres mi vida. Felicidades, princesa", escribía el artista, con un texto lleno de amor y agradecimiento a su hija menor.

VER GALERÍA

La curiosa y romántica 'propuesta profesional' que le ha hecho Kiko Rivera a su esposa Irene Rosales

Por su parte, Irene Rosales también le ha escrito un cariñoso mensaje, acompañado de una instantánea de Carlota en la playa, con el que ha hecho partícipes así a todos sus seguidores de este gran día para su familia: "Mi pollito de mi vida, 4 años hace que llegaste a mi vida para completar mi felicidad. Eres especial, eres pura vida, alegría, simpatía y un poco torbellino", empezaba la sevillana, agradeciendo al igual que su marido que Carlota apareciese en sus vidas: "Gracias mi vida por ese corazón tan puro y bueno que tienes, gracias por tus caricias, abrazos y besos sin nada a cambio, gracias por venir a este mundo a revolucionarnos, pero sobre todo gracias por darnos vida". Irene ha concluido sus tiernas palabras recordando a sus padres: "Daría mi vida porque tus abuelos disfrutarande ti un solo instante, pero estoy muy segura que lo hacen y te protegen. Eres y serás siempre su "pollito", nuestro "pollito". Te amamos con locura, princesa".

VER GALERÍA

La confesión más dolorosa de Kiko Rivera sobre su hija Carlota

No es la primera vez que Kiko Rivera se desvive en halagos hacia su familia y más con Carlota. De hecho, la hija menor es su debilidad, ya que cuando ella nació, el artista sintió "rechazo" por la pequeña y así lo confesó en su día a Bertín Osborne el pasado mes de noviembre: "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", explicaba dolido. Sin embargo, ese sentimiento cambió y ahora Carlota es uno de sus pilares más importantes y la persona que le sana cuando está "triste", como bien hacía referencia en la felicitación.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.