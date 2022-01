La mala pata de los hermanos Rivera: Francisco, Cayetano y Kiko, con problemas de salud al mismo tiempo

Loading the player...

Definitivamente, los hermanos Rivera no están atravesando el mejor momento en lo referente a su salud. Este mismo lunes, Kiko contaba a sus seguidores el pequeño bache al que se está enfrentando. "Estoy con un ataque agudo de gota. Os presento a mi amiga durante unos días", comentó, refiriéndose a las muletas. Y no es el único que tiene que utilizarlas: su hermano, Francisco, también tiene que llevarlas. Él mismo ha explicado el motivo, comentando además cómo se encuentra Cayetano, quien también sufrió recientemente una fractura de clavícula, por lo que su temporada taurina ha quedado en pausa. Dale al play y no te lo pierdas.

