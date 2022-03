La confesión más dolorosa de Kiko Rivera sobre su hija Carlota

Kiko Rivera se ha sincerado en El show de Bertín sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el rechazo que sintió por su hija Carlota. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", comenzó diciendo. "Me pongo triste porque es algo muy fuerte para mí", añadió. A pesar de la emoción, el DJ encontró la fuerza necesaria para explicar con total naturalidad aquella situación tan difícil. "No le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", reconoció, algo que no le había pasado con Ana, su hija mayor. "Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos ponemos un poquito 'tontorrones' cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharán y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga".

Kiko estaba tan preocupado por sus sentimientos que habló del tema con su madre, Isabel Pantoja. "Yo se lo contaba a mi madre y mi madre me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija... No quiero ni acordarme de aquello porque no la quería", añadió desolado. "Y cuando mi hija vea esto por Dios que me perdone por esa época de estupidez que yo tenía" porque según confesó, su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota, son "lo mejor que tengo yo en mi vida".

A día de hoy, "Carlota es la que más me quiere", dijo el DJ con orgullo. "La que más cosas hace conmigo es la chica, la que está todo el día con el papá en la boca y para donde va papá va ella también", manifestó con una gran sonrisa. "La vida me ha dado una lección, como diciendo, ella ha sido la que me ha ganado a mí", finalizó.

La segunda hija de Kiko Rivera e Irene Rosales vino al mundo el 30 de enero de 2018 en Sevilla y su bautizo se celebró tres meses después con la presencia de Isabel Pantoja. La pequeña de la familia ha conquistado a todos con su gracia y desparpajo. Lleva el arta en las venas, como dice su padre, y con poco más de un añito ya demostraba sus dotes para el baile.

El DJ se deshace en mimos con la niña y hace unos meses le dedicó estas palabras tan bonitas: "Todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida, pero te convertiste en mi sueño en apenas unos días. Tú me diste la vida. Gracias por ser 'mi pedacito de cielo'. Gracias por ser lo que más quiero. Gracias por ser la que salvó mi alma. Gracias por ser la alegría de mi casa... No puedo ser más afortunado de tenerte como hija. Te quiero".

Kiko Rivera presenta a la nueva artista de la familia... ¡la pequeña Carlota!

