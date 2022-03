¿Isa, Cayetano o Francisco? Kiko Rivera confiesa tener 'predilección' por uno de sus tres hermanos

Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. Desde que lo hiciera con hace varias semanas con una polémica entrevista sobre su círculo íntimo, el DJ ha querido abrirse de nuevo en canal, pero esta vez de una forma más conciliadora. Si hay algo que caracteriza al hijo de Isabel Pantoja es que es directo y natural, y en El show de Bertín lo ha demostrado una vez más. A pesar de las palabras negativas que ha tenido hacia algunos miembros de su familia, esta vez, Kiko Rivera ha conversado de forma afable, cercana y muy directa sobre sus hermanos. Incluso ha contado a cuál de todos ellos es al que más quiere.

El marido de Irene Rosales ha hablado con Bertín Osborne a través de las fotografías que se le iban mostrando durante el programa. En una de ellas, ha querido destacar la importancia que tienen, y han tenido, sus tres hermanos, Isa Pantoja, Francisco Rivera y Cayetano Rivera, a lo largo de su vida. A pesar de las tensiones mantenidas con ellos en algunas etapas, el artista ha confesado el gran cariño que les tiene a los tres, sin diferencias, aunque ha desvelado cuál es su favorito porque, según Kiko, “siempre uno tiene una predilección”. “De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, Cayetano es al que más quiero”, ha asegurado el artista.

“Yo estaba acostumbrado a ver a mi hermano solo en fotos y con la misma edad”, ha explicado Kiko. En este sentido, el invitado ha querido contar con nostalgia el primer recuerdo que tuvo con el torero: “Llegó el día de la primera boda de mi hermano Francisco y se acerca un chaval y me dice ‘hola’. Y le digo ‘hola, ¿quién eres?’. Y me dice ‘soy tu hermano Cayetano’. Desde ese día hasta hoy, creo que pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano”, ha asegurado. “Para mí, mi hermano Cayetano es un ser increíble. Es muy buena persona y le quiero un montón”, ha confesado el artista, haciendo ver la debilidad que siente hacia el marido de Eva González, convirtiéndose así en una de las personas más importantes para él.

El intérprete de temas como Cicatriz, Chica loca o Así soy yo también ha tenido palabras para el resto de su familia, empezando por su madre. En uno de los momentos más sinceros del DJ en el sofá, Bertín ha querido saber cómo llevó la entrada de Isabel Pantoja en prisión: “Lo llevé muy mal. Ha sido una de las peores épocas de mi vida junto a este último año cuando he estado peleado con mi madre", ha confesado el DJ, añadiendo que llegaba a su casa mal y se ponía a llorar. “El distanciamiento con mi madre viene porque me entero de una serie de cosas que no me cuadran y mi madre no me da explicaciones. Me gustaría sentarme con ella y que me lo explique. La he perdonado, vida solo hay una y si tenemos la mínima posibilidad de ayudar a la familia. hay que hacerlo”, se ha sincerado de forma conciliadora.

Además de hablar de su madre, ha querido mostrar su afecto hacia su hermana. A pesar de no estar pasando un buen momento entre los dos, el artista no ha echado más leña al fuego y se ha sincerado con Bertín Osborne sobre lo que siente hacia Isa Pantoja: “Ahora no estamos pasando por un buen momento, pero siempre lo diré y creo que a ella muchas veces se le olvida: Ella trajo la felicidad a mi casa. No solo a mi madre, a mí también”, ha dicho el artista, añadiendo que él quiere y ha querido a su hermana, siempre.

“Yo daría la vida porque mi hermana estuviera aquí sentada y poder darle un abrazo, y sentarme a hablar con ella. Pero no lo hacemos. Yo estoy seguro que ella también querría”, ha confesado Kiko Rivera. Una confesión muy diferente a las últimas que venía haciendo sobre su relación con la novia de Asraf Beno. Con estas palabras se entiende que el marido de Irene Rosales se sentaría con su hermana para hablar. En esto mismo ha querido incidir el presentador del programa sobre si Isa Pantoja también estaría dispuesta a hacerlo, en caso de que Kiko le llamase: “Yo creo que sí, pero muchas veces también tenemos miedo de cómo puede ser la reacción de otra persona. A lo mejor ella tiene miedo de llamarme a mí”, ha sentenciado el artista de forma coloquial, dejando entrever que el “miedo” puede paralizar a la hora de tomar este tipo de decisiones.

