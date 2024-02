Kiko Rivera sopla las velas de su 40 cumpleaños rodeado de su familia, ¡y junto a su hermano Cayetano!

Loading the player...

Kiko Rivera ha disfrutado de un fin de semana lleno de alegría junto a sus seres queridos. El hijo de Isabel Pantoja ha celebrado su 40 cumpleaños con una fiesta junto a Irene Rosales y sus íntimos amigos. Quien ha querido estar al lado del Dj en este día tan especial ha sido Cayetano Rivera. El torero no quiso perderse este evento y disfrutó de una divertidísima noche en la que no faltó ningún detalle. Desde actuaciones en directo, como la de Manuel Cortés o Rasel, hasta el momento más especial de la velada en el que el artista sopla las velas acompañado por su mujer, ¡se lo pasaron genial!. Dale al play y no te pierdas ningún detalle de la fabulosa fiesta de cumpleaños.

El consejo de Cayetano Rivera a su sobrina Cayetana antes de recibir un importante premio

La reacción de Kiko Rivera al preguntarle por las comentadas declaraciones de su hermano Francisco