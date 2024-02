La foto inédita de la boda de Blanca Romero y Cayetano Rivera que ha visto la luz por un curioso motivo

Blanca Romero ha rememorado el que fue uno de los momentos más especiales de su vida: su boda con Cayetano Rivera. La que fue una de las parejas del momento, se dio el ‘sí, quiero’ el 26 de octubre de 2001. Un evento al que acudieron una multitud de caras conocidas y del que se habló durante mucho tiempo. A pesar de la bonita relación que mantuvieron, después de tres años de matrimonio, ambos decidieron continuar sus caminos por separado. Sin embargo, ahora, tras más de veinte años, la actriz, aprovechando que ha visitado a su abuela, que se encuentra ingresada en una residencia, ha rescatado una fotografía inédita del día en el que se subió al altar con el que en ese momento era el hombre de su vida.

"Que vueltas da la vida. ¿Sabéis dónde está mi abuelina? ¿Os acordáis de este balcón?", ha preguntado a sus más de 200.000 seguidores, mostrando una fotografía en la que se puede apreciar uno de los lugares más emblemáticos del día de su boda. Acto seguido, la intérprete ha compartido una instantánea en la que se le puede ver vestida de blanco, muy feliz junto a Cayetano Rivera, en el mismo balcón de la imagen. "Pues sí, mirad que de vueltas da la vida. En ese balcón escanciamos el culín de sidra", ha continuado diciendo, al mismo tiempo que ha explicado que ahora ese lugar es la residencia de su abuela. "¿Será que me vuelvo a casar?", ha bromeado. La actriz ha intentado salir a ese balcón para rememorar ese momento, pero no lo ha conseguido: "No se puede salir porque están protegidos para la residencia", ha detallado.

El 26 de octubre de 2001, en la Iglesia de San Pedro en Gijón, Blanca Romero y Cayetano Rivera Ordóñez se casaron. La ceremonia atrajo a cientos de personas en los alrededores de la iglesia, cerca de la playa de San Lorenzo, donde se congregaron para presenciar la llegada de los novios y de los invitados, que incluían rostros conocidos del mundo del toro y la alta sociedad. Este evento fue uno de los principales acontecimientos sociales de la época. La actriz hizo su entrada en la iglesia acompañada por su hermano menor, Alejandro, aunque con más de una hora de retraso, retrasando así la ceremonia que estaba programada para el mediodía. La modelo lucía un vestido blanco y marfil diseñado exclusivamente para ella por Karl Lagerfeld, un traje que se guardó hasta el día de la boda y que fue confeccionado en la Lagerfeld Gallery de París.

Tras la ceremonia, el nuevo matrimonio se unió a más de 600 invitados, incluyendo a los tres hermanos del novio, Francisco Rivera acompañado de Eugenia Martínez de Irujo, Francisco José Rivera Pantoja y Julián Contreras Ordóñez, en un banquete que tuvo lugar en el Gran Hotel Jovellanos. El hotel, reconstruido y decorado por el padre de la novia, Rafael Romero, se reabrió con motivo de la boda de Cayetano y Blanca.