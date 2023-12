Lucía Rivera celebra su 25 cumpleaños entre rosas rojas y fotos de su infancia

Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y de Cayetano Rivera, está de celebración. La modelo cumple hoy 25 años y ha querido abrir el álbum de fotos de su infancia para comenzar el día de su cumpleaños. Junto a dos tiernas foto de niña, en la que se revela el extraordinario parecido que guarda con su madre, Lucía se pregunta. ¿Se siguen subiendo fotos de pequeños cuando se cumplen años? 25, el tiempo pasa demasiado rápido", señala con cierta nostalgia. En la otra instantánea aparece de niña con un chupete y mirándose al espejo con un maillot azul mientras comenta con gracia cómo ya entonces mostraba inquietud por la moda: "Posando desde el 98".

La modelo no ha podido empezar el día de mejor modo, posando con una rosa roja en la comisura de sus labios, tal y como aparece en la imagen que ella ha compartido a sus fans. Ayer mismo su madre Blanca Romero echaba la vista atrás y rememoraba la infancia de sus hijos por una cuestión solidaria. "Estamos acostumbrados a ver situaciones extremas en países lejanos, pero tengo que deciros que 2,6 millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza y/o exclusión social y tienen una mayor probabilidad de sufrir problemas de salud mental en la infancia que afectan a su desarrollo. Ayúdanos y colabora con Aldeas Infantiles", señalaba mientras contemplaba las fotos de la infancia de sus hijos. Lucía Rivera ya ha cumplido un cuarto de siglo de vida, mientras Martín solo tiene 11 años y se convirtió en uno de los divertidos ayudantes de la modelo en MasterChef Celebrity.

Precisamente en este programa Blanca Romero se abrió en canal y habló sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida: el nacimiento de su hija Lucía Rivera. Una de las pruebas "me recordó al parto de mi hija. Me durmieron entera porque se complicó. Y al despertar la escuché llorar, llorar mucho y dije en alto que a mi hija le dolía algo. Luego supe que al sacarla le rompieron las piernas por tres sitios. Y entonces pensé en la niña y pensé para mí que si mi hija camina y desfila”, esa prueba en el concurso la iba a superar. “A ella cuando nació se la llevaron a otro hospital y creo que todavía no hemos sanado ese nacimiento tan abrupto. Nos distanció. Ella está viva de milagro"confesó con los ojos llenos de lágrimas, y "no puedo quererla más". A día de hoy Lucía Rivera, es una consagrada modelo que triunfa a un lado y otro del charco.

Lucía Rivera cumple años más cerca que nunca de su padre. El pasado mes de octubre coincidieron en un acto público como fue la inauguración de la tienda de Giorgio Armani en Galerías Canaleja, Madrid, y se demostró la complicidad y unión entre padre e hija. Ambos compartieron unas imágenes juntos que despertaron la admiración tanto de Blanca Romero como de María Cerqueira, novia del torero. Lucía, que mantiene una excelente relación con la pareja del diestro, respondió a los elogios de Cerqueira con cariño. "Mi amor", contestó junto a varios corazones. Además de llevarse de maravilla con la novia de su padre, ha entablado una buena amistad con Kika, la hija que la presentadora portuguesa tuvo con el piloto Gonçalo Gomes. "Me hacía falta una hermana. Estoy feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas", declaró hace unos meses y desde entonces se han vuelto inseparables.