Los momentos clave de Cayetano Rivera y su hija Lucía: repasamos la evolución de su relación

A través de su autobiografía, titulada Nada es lo que parece, Lucía Rivera se sincera como nunca sobre las experiencias que han marcado su vida y han forjado su personalidad. Entre los 30 capítulos que incluye la publicación, uno de los que más expectación ha generado es el que dedica a su familia, donde se sincera sobre sus padres, Blanca Romero y Cayetano Rivera, y también sobre la exmujer de este, Eva González. Repasamos a continuación los momentos clave de la relación que tienen y han tenido el diestro y su primogénita, que le dedica palabras de cariño y admiración en este libro.

VER GALERÍA

-Exclusiva en ¡HOLA!: Blanca Romero nos cuenta toda la verdad sobre el padre biológico de su hija Lucía

-El piropo de Lucia Rivera a su padre, Cayetano Rivera, en un día muy significativo

Hay que remontarse a comienzos de 2001 para situarnos en el instante en el que se cruzaron los caminos de Cayetano y Blanca Romero, que aportaba a la relación una niña llamada Lucía. Nació el 11 de diciembre de 1998 y se desconocía la identidad del padre biológico. A todos los efectos, la modelo era madre soltera. La pequeña tenía solo tres años cuando el diestro entró en su vida e inmediatamente tuvo en él una figura paterna.

VER GALERÍA

El diestro y la modelo formaron una de las parejas del momento y su relación avanzó a gran velocidad. El mismo año en el que se conocieron se convirtieron en marido y mujer. Pronunciaron el "sí, quiero" en una boda celebrada el 26 de octubre de 2001 en el altar mayor de la Iglesia de San Pedro, en Gijón, ciudad en la que Rivera se instaló para estar cerca de su pareja. Ejercieron como padrinos Carmen Ordóñez y Rafael Romero y Lucía tuvo un papel protagonista. De hecho, posó muy sonriente con los contrayentes en las páginas de ¡HOLA! Tras el enlace, Cayetano adoptó legalmente a la niña, que a partir de ese momento obtuvo el apellido Rivera.

VER GALERÍA

En diciembre de 2003, cuando Lucía tenía cinco años, el matrimonio de Cayetano y Blanca se rompió. "Es la persona a quien más quise nunca (y no sé si llegaré a querer a alguien igual o no) y la persona por la que más querida me sentí también. Entonces es muy duro... Pero la cosa no funcionaba hace tiempo. Y era tirar de la cuerda...y la cuerda un día se rompe de tanto tirar. Y se rompió", decía ella. El matrimonio duró exactamente dos años y dos meses.

-Lucía Rivera dedica una emotiva carta a su padre biológico

Aunque tomaron rumbos diferentes, la cordialidad siguió reinando entre la expareja por el bien de su hija. La niña se quedó en Asturias con los padres de Blanca mientras que la modelo pasaba largas temporadas en Madrid por sus proyectos profesionales. El diestro se reunía con ella siempre que su agenda se lo permitía y la colmaba de mimos y atenciones, pero reconocía que la distancia no fue fácil: "A mí con la niña me afectó la distancia. Hace tiempo que no viven en Madrid, y yo con el toreo he tenido difícil coincidir con ella en sus vacaciones".

VER GALERÍA

En 2009, Cayetano se enamoró de Eva González, con la que contrajo matrimonio el 6 de noviembre de 2015 en Mairena del Alcor, pueblo natal de la presentadora. Lucía reconoce que no llevó bien que su padre se volviese a casar ya que en esa etapa era una adolescente rebelde. "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", ha escrito. Las posturas entre ellas se acercaron con el nacimiento del pequeño Cayetano en marzo de 2018.

Con la llegada de Lucía a la mayoría de edad conocimos más detalles de la evolución de su relación con Cayetano. "Quien tiene magia no necesita trucos, gracias por tanto; te quiero, Cayetano", dijo la modelo en verano de 2016. Con estas palabras, que publicó acompañadas de un selfie de los dos, quedó demostrado que el cariño se mantiene. A raíz de entonces han sido fotografiados esporádicamente compartiendo planes juntos y también hemos podido ver cómo, con frecuencia, se dejan con frecuencia mensajes en sus perfiles públicos.