Lucía Rivera abre su corazón como nunca antes y dedica una emotiva carta a su padre biológico

Lucía Rivera ha abierto su corazón como nunca antes lo había hecho. La joven modelo de 23 años se ha sincerado sobre uno de los temas que más han marcado su vida personal, su relación con su padre biológico. A través de unas sinceras y emotivas palabras, la maniquí ha explicado que ha supuesto para ella tener una figura paterna ausente. "Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire", ha escrito haciendo alusión a esa madurez sobrevenida por las circunstancias. De la misma manera, ha declarado que a pesar de no mantener ningún tipo de relación con este hombre no puede evitar pensar en él y en las posibles cosas que les unen. "A veces me pregunto si eres cómo te imagino o si en mi cabeza he creado un personaje, si serás un romántico y un soñador como yo, o, si cada año, nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca".

Este texto se enmarca dentro del proyecto El Club de las Cartas, una iniciativa online creada por la influencer Estefanía Ruiz. Esta plataforma pretende que rostros conocidos puedan narrar alguna vivencia que haya sido crucial en su trayectoria con el fin de que los lectores se puedan sentir identificados y así encontrar algo de respaldo en los momentos complicados. Por ello, Lucía también ha narrado que el no tener una estructura familiar al uso le llevó incluso a parecer la lacra del acoso escolar en su infancia. "Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre porque este hecho fue un motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años".

Cabe recordar que la primogénita de Blanca Romero fue reconocida como hija legal por Cayetano Rivera, que le dio su apellido, tras el paso por el altar de la expareja en el año 2001. El amor de la actriz y el torero tan solo duró 3 años, pero la maniquí conserva una buena sintonía con el diestro. Una relación que sufrió un pequeño distanciamiento durante su adolescencia, pero que, afortunadamente, han conseguido recuperar y mantener de una manera sana. El hermano pequeño de Fran Rivera nunca escatima en halagos para ella, un sentimiento que es recíproco, y, aunque no se ven tanto como les gustaría, siempre que sus atareadas agendas sociales se lo permiten, intentan coincidir para pasar algo de tiempo juntos.

Sin duda, una experiencia complicada que a su corta edad la ha hecho una mujer más fuerte e independiente. Sin embargo, todo este sufrimiento quedó atrás y Lucía se encuentra en una de las etapas más dulces de su vida. Actualmente, protagoniza una bonita historia de amor junto al futbolista del Sporting de Gijón Nacho Méndez con el que está disfrutado de su primer verano como enamorados y de unos días de vacaciones. Una época estival en la que ha demostrado que el deportista está completamente integrado en su rutina y es uno más en la familia.