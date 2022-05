Lucía Rivera se sincera sobre la ansiedad y la depresión que ha sufrido

Lucía Rivera se encuentra en un momento muy dulce. Ha vuelto a encontrar el amor junto al futbolista del Sporting de Gijón Nacho Méndez y su carrera como modelo sigue imparable, pero en su vida no todo ha sido de color de rosa. Este jueves ha asistido en Madrid al evento Brave Together, organizado por Maybelline, una incitavica global para quieres sufren ansiedad o depresión y para quienes ayudar. Allí, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, ha hablado de frente y sin tapujos sobre la salud mental y, aunque es poco dada a desvelar aspectos de su vida privada, se ha sincerado y ha narrado en primera persona la depresión que ha atravesado. “Yo creo que todo lo que tenga que ver con salud mental es bueno. Dar visibilidad a todas estas cosas que fueron tabú durante mucho tiempo y que ahora todos estemos levantando la voz, me parece que es importantísimo y que es lo que hay que hacer”, ha manifestado la joven.

No es la primera vez que la modelo habla sobre la salud mental, el pasado mes de marzo escribió un artículo en La Vanguardia que fue muy aplaudido, en el que reconocía que ha sufrido ansiedad desde muy pequeña. "Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía", escribía en el mismo. También hablaba de manera frontal sobre la depresión que ha atravesado sobre la que hoy ha manifestado: "Yo estoy bien, estoy mejor. Hoy te digo que estoy bien y a lo mejor mañana no salgo de mi casa. Pero bueno, estoy en terapia, que es muy importante. Darle la gravedad que tienen estos asuntos es importante también”, ha destacado.

"Las enfermedades mentales no están tratadas con la importancia que tienen, empiezana estarlo, pero aún le queda mucho y creo que deberíamos educar a los niños para que, cuando lleguen estas cosas, no les abrume tanto como me ocurrió a mí". Era algo que no esperaba que le ocurriera y, cuando le sucedió no sabía cómo actuar. "Siempre había tenido ansiedad pero nunca había sabido detectarla, hasta que un día me dio un brote muy fuerte, tenía miedo por la calle y me pasaron 'x' cosas", se ha sincerado la hija de Blanca Romero. Todo se convirtió en un mundo para ella hasta "salir de casa. todo era extremadamente dificil".

Lucía ha explicado que, de pequeña, los brotes de ansiedad hacían que tuviera problemas hasta para respirar, a día de hoy se materializan en pensamientos recurrentes y quizás "siento un vacio (en el pecho) pero no me dan ataques de pánico tan grandes porque los aprendí a controlar desde pequeña", ha desvelado. Es muy dura con ella misma y reconoce que hace una autocrítica excesiva, hasta el punto de que "luego le daré vueltas a lo que he dicho en esta entrevista, o cuando me pilláis por la calle, luego estoy pensando en lo que dije hasta que lo veo y pienso: "Pero si no dije nada"", un hecho que ha reconocido como uno de los síntomas de la ansiedad que padece.

Su familia siempre ha sido su mejor apoyo y cuando escribió el citado artículo e hizo públicos sus problemas de salud mental todos le arroparon. "Todos sabían lo que me pasaba porque viven conmigo. Mi madre siempre me ha animado a escribir y sabe que escribir es como mi talón de Aquiles. Estaban muy orgullosos, mi padre también”, ha comentado. Blanca Romero y Cayetano Rivera son sus pilares fundamentales. "No tengo una relación tradicional como la que pueden tener mis amigas con sus padres. viví mucho tiempo con mis abuelos y a mis padres los veía muy poco. Aún así, les adoro, somos más hermanos, más amigos", ha reconocido. Pero también ha dejado claro que dentro de unos límites: "a mi madre le cuento casi todo, pero hay cositas que te quedas porque no dejas de tener un respeto a tus padres que son una imagen superior"

Esta tarde su padre torea en la mítica Plaza de la Maestranza de Sevilla, Lucía ha asegurado que prefeire no ponerse en contacto con él ni tener noticias sobre lo que ocurre en el ruedo porque "yo estas cosas no las llevo, ni bien ni mal. Prefiero no llevarlas, porque bastante tengo con mi autoexigencia y esas cosas como para encima estar pendiente de estas cosas. No puedo, no me da la vida", ha aseverado. Por sus compromisos profesionales este año no va a estar en la Feria de Sevilla pero sí vio el gran día de su prima, Cayetana Rivera, como madrina en la exhibición de enganches a la que vio "guapísima" y a la que apoya en todo lo que hace "hombre claro, espero que ella a mi también", ha afirmado bromeando.

Sobre su vida sentimental no ha querido pronunciarse pero sí ha apuntado que "estoy bien, pero también lo estaba antes de tener pareja. Tengo 23 años, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor hoy está así y mañana estoy de otra manera... Es algo tan personal y tan privado que nunca entro ello. Que lo suba a redes es algo mío", ha puntualizado. Aunque el amor es como es y no ha podido evitar decir que "estoy a gusto y bien".

