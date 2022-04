Lucía Rivera presenta a su novio, ¿quién es el futbolista que la ha enamorado?

Lucía Rivera ha confirmado lo que sus fans llevaban esperando mucho tiempo y es que... ¡está enamorada! La modelo asturiana, de 23 años, está feliz y solo hay que ver su sonrisa para darse cuenta del momento tan especial que está viviendo. El 'culpable' tiene nombre y apellido, se trata de Ignacio Méndez-Navia Fernández, que actualmente juega como mediocentro en el Real Sporting de Gijón. El futbolista, que es de Luanco, villa marinera que pertenece al concejo de Gozón (Asturias), se ha convertido en el protagonista indiscutible de las vacaciones de Lucía, que ha aprovechado para pasar unos días en su tierrina.

VER GALERÍA

La hija de Blanca Romero ha compartido sus primeras imágenes con Nacho, que cumplió 24 años el pasado 30 de marzo. Les hemos visto posando ante la cámara de lo más felices y enamorados, mientras almorzaban o hacían una excursión por la costa asturiana. "Casa", es el título que la modelo ha puesto a uno de los posts en los que muestra la riquísima fabada que comieron o la imagen del emblemático Puente romano de Cangas de Onís. Además, parece que Nacho ya está totalmente integrado en la familia. Así lo demuestra una foto que ha publicado en la que aparece sentado en una mesa junto al hermano pequeño de la modelo, Martín.

- Lucía Rivera: la nueva super top

VER GALERÍA

Tras su ruptura con el piloto de Moto GP Márc Márquez, Lucía ha vuelto a encontrar el amor al lado de este futbolista asturiano con el que tiene muchas cosas en común. La modelo siempre ha confesado que Asturias es su refugio, el lugar donde encuentra la paz y la tranquilidad que necesita para recargar las pilas. Y, ahora, tiene un motivo más para volver. El jugador del Sporting de Gijón lleva en el equipo desde 2018 y hace un par de años renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2025.

- Marc Márquez cuenta cómo es su relación con Lucía Rivera dos años después de su ruptura

VER GALERÍA

Lo que busca en un hombre

En la entrevista que concedió a ¡HOLA! el pasado mes de noviembre, Lucía nos contaba que no tiene un prototipo de persona y que "cuando te enamoras, no te enamoras de algo que buscas sino que te sorprendes". "Busco una persona con principios, valores y, sobre todo, humildad", nos decía. Además, la modelo nos confesó que es "muy exigente" en lo que al amor se refiere y que no necesitaba que nadie la conquistara. "Ya me conquisto yo todos los días. Las mujeres no necesitamos esas cosas. Además, eso de conquistar está ya muy anticuado", aseguraba. En ese momento no estaba saliendo con nadie, pero el amor ha vuelto a llamar a su puerta y no puede estar más feliz.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.