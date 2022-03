Lucía Rivera: 'Tener que prestarle tanta atención al cuerpo por mi trabajo me supuso ver defectos que no existen' La modelo, de 23 años, se ha sincerado con sus fans

Ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: estamos ante el fin de los filtros. Pero no nos referimos solo al hecho de que las celebrities se muestren sin maquillaje o con su pelo natural, sino que se está produciendo un cambio a todos los niveles. Cada vez son más las actrices, modelos, cantantes, deportistas, influencers... que publican textos llenos de significado en los que hablan de lo mucho que les ha costado aprender a quererse tal y como son. El movimiento body positive ha cobrado mucha fuerza, pero también algo que hasta ahora se consideraba tabú: la salud mental. Son dos temas de los que Lucía Rivera ha reflexionado últimamente, sincerándose con sus fans para explicar cómo se ha sentido en estos últimos años.

La modelo asturiana, de 23 años, ha estado respondiendo a varias preguntas que le han hecho sus fans y uno de ellos le ha preguntado si alguna vez ha tenido problemas alimenticios. Tan sincera como siempre, Lucía ha reconocido que su trabajo llegó a influirle mucho en ese sentido. "Tener que prestarle tanta atención al cuerpo por mi trabajo me supuso ver defectos en él que no existen", ha dicho la hija de Blanca Romero, que ha confesado que "nunca he llegado a tener problemas de este tipo". De hecho, Lucía explica que le encanta comer y que "disfruto mucho con la comida".

Aunque no es fácil, la modelo ha hecho referencia a un tema del que han hablado otros muchos rostros conocidos. Una de ellas fue la cantante y actriz mexicana Danna Paola, a la que precisamente le sucedió lo mismo. "Lo peor que podemos hacer hoy en día en la industria es señalar o decirle a alguien qué flaco o qué gordo estás. Tú no sabes por lo que está pasando esa persona. A mí me metieron un gusanito de que todo está mal, empecé a hacer ejercicio, a dieta super estricta... y empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía", explicó la intérprete de Mala fama el año pasado. "Fue como un constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio... todo el tiempo mi prioridad era verme bien. Ya no era si actuaba o cantaba, era verme bien", dijo con lágrimas en los ojos.

En el caso de Lucía Rivera, ha reconocido que ser un personaje público le afectó bastante "sobre todo cuando todo lo que haces tiene tanta repercusión". La modelo confiesa que a día de hoy lo sufre menos "por la terapia y porque he tenido que bajar el ritmo". Además, la hija de Blanca Romero ha encontrado en el deporte uno de sus grandes refugios. Es una de las cosas que le ayuda a sentirse mejor y tener más energía.

"El otro día le contaba a mi psicóloga lo bien que le sentaba entrenar a mi cabeza, lo mucho que me costaba volver a coger el ritmo después de todo. Antes entrenaba fuera a la hora que fuera, y ahora hasta me costaba hasta salir de casa. Ahora me siento tal que así. El poder de los pequeños retos", publicó junto a este selfie que se hizo en el espejo después de hacer sus ejercicios.

La importancia de la salud mental

Siguiendo esa misma línea de hablar "sin filtros" de todo lo que siente, Lucía escribió el pasado mes de febrero un artículo en el periódico La Vanguardia en el que reconocía que ha sufrido ansiedad desde muy pequeña. "Al vivir con ella os diría que llegué a aceptarla de tal manera que se hizo mi compañera, ni siquiera la reconocía", escribió. La modelo gijonesa se mostró a corazón abierto no solo al hablar de su propia experiencia, sino que quiso hacer un llamamiento a todos los jóvenes de su generación porque cree que es fundamental darle la importancia que se merece a la salud mental: "Que animemos a nuestro entorno a ir a terapia si la necesitan. Que estemos más pendientes de las personas que vemos cada día y que, en definitiva, hagamos un mundo más sano donde vivir".

Conscientes de que no es fácil hablar de este tipo de temas y menos aún siendo un personaje público, sus fans le han mostrado todo su apoyo y le han dado las gracias por mostrarse así de sincera, ya que sus palabras pueden servir de inspiración y ayudar a muchas personas. "Enhorabuena por el artículo @luciariveraromero. Por la importancia del tema, por la necesidad que hay de hablarlo y por la seriedad con la que lo has tratado", fueron las cariñosas palabras que le dedicó su padre, Cayetano Rivera, tras leer su artículo.

